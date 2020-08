Guillermina Valdés devastadas por una perdida que le tocó de cerca

Guillermina Valdés se entristeció por el incendio ocurrido en el casino de Necochea, ciudad en donde nació y se crió. La pareja de Marcelo Tinelli demostró su dolor en las redes sociales.

El casino de la ciudad balnearia de Necochea no solo es un local de apuestas, sino también un espacio que alberga un teatro, una pista de patinaje y diferentes sitios de entretenimiento y un paseo de compras. Pero en los últimos años se encontraba descuidado, pero aún albergaba un enorme cariño de los residentes.

El domingo se inició un incendio feroz en el teatro Auditorium, que forma parte del complejo del casino de Necochea. Afortunadamente no hubo víctimas, pero gran parte del edificio se encuentra en ruinas, principalmente el auditorio.

En Twitter, la empresaria se manifestó y logró mostrar su dolor ante los millones de seguidores "Más allá de que no me gustan los casinos, no puedo creer que se esté prendiendo fuego ese espacio en mi querida ciudad, construcción que tiene que ver con nuestra historia y donde pase momentos increíbles porque no era solo un lugar de juego, era mucho más. Necochea hoy".