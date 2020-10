Guillermina Valdés dio detalles de cómo es su relación con Marcelo Tinelli, tras la reconciliación

Hace muy poco tiempo Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli, tras separarse durante dos meses y luego de ocho años de amor, decidieron volver a apostar por su relación y hoy conviven con su hijo Lorenzo y disfrutan de su nuevo vínculo mientras permanecen aislados por la pandemia del Coronavirus que azota a la Argentina. En estos días, la modelo, actriz y empresaria habló de cómo vive esta nueva etapa con el conductor.

"Este es un momento en que la humanidad se puso a prueba. Estamos obligados a observar para adentro y a mirar nuestros vínculos. Hoy me quiero más que antes, siento más confianza. A los 43 ya no me pesan esas cosas que arrastramos y no nos permiten ser lo que realmente somos", comenzó diciendo "Guille" en una entrevista con revista ¡Hola!.

Ante la pregunta sobre que pasó con Marcelo y cómo están hoy, ella respondió: "Soy una gran replanteadora. Nosotros somos más de 'yo estoy vibrando esto y vos no lo estás pudiendo articular conmigo'. Eso nos hizo crecer un montón como pareja. Nunca hay heridas ni dolores, ni cosas que no se perdonen, por eso nos arreglamos y hoy estamos como dos pegotes.

Finalmente se refirió a un posible casamiento con MT: "El ya se casó dos veces, yo una (con Sebastián Ortega). Pero de vez en cuando hablamos de casamiento porque nos gustaría festejar esta relación y esta unión, que para nosotros es muy preciada. Así que puede ser que sí.