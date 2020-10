Ximena Capristo furiosa por los rumores que señalan a Silvina Luna como la "tercera"

Luego de que se armara un escándalo tras la publicación de chats por parte de Ximena Capristo que mostraban conversaciones de su marido, Gustavo Conti, con otra mujer el tema tomó lugar en todos los medios de comunicación y claro, todos comenzaron a especular quien sería esa "tercera en discordia" y aunque la modelo y actriz manifestó que se arrepiente de lo que hizo, mostró toda su furia en las redes sociales luego de que diferentes personas señalaran a su amiga, Silvina Luna.

"Por favor no digan estupideces. Cómo acusar a una persona por que si???? @silvivinalunaoficial es una amiga. La que creó y divulgó esa fábula es una idiota sin cerebro... No hablen por hablar... Cuando me sienta mejor saldré a aclarar todo. Publique esos mensajes òr que fue un impulso y me arrepiento, pero no soy mentirosa", escribió Ximena en una historia de Instagram.

Si bien como ella manifestó aún no ha salido a aclarar los tantos, por el momento no hay información de si la pareja que se conoció en Gran Hermano ha cambiado su vida. Amigos de ellos aseguran que siguen conviviendo en su casa en un barrio cerrado al norte de la Provincia de Buenos Aires.