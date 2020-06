El mensaje de Marcelo Tinelli a la hija de Guille Valdés: "Te voy a amar siempre"

Marcelo Tinelli dedicó un amoroso mensaje a Helena Ortega, una de las hijas de Guillermina Valdés.

La joven cumplió 15 años y el conductor de ShowMatch decidió compartir una foto retro con ella. "Feliz cumple a la más hermosa. Te voy a amar siempre", expresó.

Luego, compartió imágenes del festejo en el que mostró la particular torta de cumpleaños que simula una bandeja de sushi que le regalaron a Helena.

El clan Tinelli y Valdés comparten el mismo hogar y conforman una gran familia ensamblada. Entre los hijos del animador y los de la actriz forman un grupo numeroso de 8 jóvenes. Sobre cómo organizan la dinámica de todos, Guille contó que mantienen la armonía. “Tratamos de separar lo que es sus cuatro hijos con mis tres hijos y opinamos sobre uno. Eso es básico. Mis hijos tienen su papá y sus hijos tienen su mamá”, dijo en una antigua entrevista.

Luego agregó: “Como son bastante grandes todos, porque la más chica mía tiene 14 y la más grande de él tiene 33, tenemos un chat grupal en el que decimos 'hoy se hace almuerzo en tal lugar, ¿quién viene?'. Y no presionamos, sino hay una cuestión de por qué elegimos ese lugar, etc. No es fácil”.