Guillermina Valdés reveló cómo es su relación actual con Sebastián Ortega

Sin vueltas y con la sinceridad que la caracteriza, Guillermina Valdés se refirió a la relación que mantiene en la actualidad con Sebastián Ortega, padre de sus tres hijos mayores: Dante, Paloma y Helena.

“Tenemos poco vínculo. Hablamos, sobre todo, por cuestiones vinculadas a los chicos", dijo en diálogo con La Nación.

Guillermina Valdés desmintió, además, que Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega hayan sido amigos previo a su relación.

Sobre los inicios de su relación con Marcelo Tinelli, Guillermina desmintió las versiones que hablan de amistad entre el productor y el conductor. "Fue muy loco lo que vivimos. No eran amigos y habían sido muy buenos compañeros de trabajo, pero yo jamás viví una amistad entre ellos. Marcelo no venía a comer a casa o a los cumpleaños. Se armó una novela de la nada y lo que me pesó fue esa novela", reveló.

Sobre esto, agregó: "Cuando comencé a salir con Marcelo, yo era una mujer divorciada y mi expareja ya estaba en pareja, fue rarísimo lo que vino después. Sin dudas, era más machista la sociedad hace diez años".

Marcelo Tinelli reconoció por qué todavía no se casó con Guillermina Valdés

Semanas atrás, Marcelo Tinelli respondió preguntas de sus seguidores. Un usuario le preguntó por qué no estaba casado con su actual pareja, Guillermina Valdés, madre de su hijo menor Lorenzo.

Marcelo respondió a modo de chiste: "Estoy acá con ella y me dice 'eh????'", como indicando que ella es la que no estaría interesada en pasar por el altar.

Cabe recordar que "el Cabezón" pasó dos veces por el registro civil. Una con Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria en, 1986 y otra con Paula Robles (con quien tuvo a Francisco y Juana) en 1997.