Guillermina Valdés sobre la reconciliación con Tinelli: "Nunca desmentí nuestra reconciliación porque es un proceso que estamos transitando"

Este martes, Guillermina Valdés compartió un mensaje en la que parecía ser muy lejana la reconciliación con Marcelo Tinelli. Mientras el psicoanalista Luis Gaitch hablaba en "Fantino a la tarde" sobre la dinámica que debería tener una reconciliación, la empresaria emitió un contundente mensaje mediante su cuenta de Twitter: "Alguien me compartió esto,,, no suelo hablar de este tema, ni escuchar todo lo que dicen, pero quiero decir que la ciencia ficción llega a lugares insospechados, más en esta cuarentena. igual no me enojo, nunca, los quiero y cuídense".

Cuando se pensó que esta historia de amor terminó, una hora más tarde Guillermina compartió otro tuit en el que aclaró los tantos: "Nunca desmentí nuestra reconciliación, porque es un proceso que estamos transitando. Solo comenté que eran muy lejanas las teorías que se estaban manejando con respecto a la realidad. Gracias".

De esta manera, la modelo dejó a entrever una posible reconciliación en proceso. Aunque claro, como ella dice es un proceso que la dupla transitará a su manera y a sus tiempos.