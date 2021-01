Guillermo Cóppola tiene COVID

Guillermo Cóppola es uno de los tantos argentinos que le toca luchar contra el Coronavirus.

En diálogo con 'Nosotros a la mañana' confirmó su positivo y dijo que 'la está peleando, como siempre' aunque por el momento, sólo tiene síntomas leves. "Me estoy cuidando, estoy aislado por respeto a los demás y para cuidar a la familia", aseguró.

Según se informó Coppola se encuentra aislado cuidando a la gente que está a su alrededor.

Además en LAM, Ángel De Brito informó que en la últimas horas comenzaron a circular una acusación en donde sostienen que Coppola asistió a una fiesta en Mar del Plata.

Guillermo Coppola habló después de la muerte de Maradona: "Ya no era el mismo Diego"

Guillermo Cóppola habló con el programa Arriba Argentinos, sobre la muerte de Diego Maradona. El reconocido representante del astro se animó a decir que los médicos no tienen la responsabilidad de la muerte.

“Hay que vivir el momento y la situación. Aparentemente había una necesidad urgente de sacarlo de la clínica, no sé por qué. Diego por ahí se pone rebelde, agresivo y llevarlo a un lugar... Lo que no entiendo es cómo no se hace un traslado posterior después de haber conocido ese lugar. No les digo quién, pero alguien me dijo que nunca lo hubiese llevado a ese lugar que lo llevaron", expresó.

"La Plata, dicen que no es un lugar de gran característica y lujo. Diego se adaptaba. A mí señalar me cuesta, a mi me duele si se hubiese podido resolver la situación de otra manera" y aclaró: "los profesionales sabían cómo asistir a Diego, no quiero señalar, no sé por que no estaba".

"Yo tuve otro tiempo, Dalma Maradona, Gianinna Maradona, Claudia Villafañe, "La Tota", el Doctor Cahe, tenía otro grupo. Buscamos tener un amigo, un profesional de la salud, y la medicación se la daba un médico que tenía contacto permanente con Alfredo Cahe. En ese momento contaba con un equipazo. Era el entorno familiar de Diego, sentimiento puro, no había otro interés de que Diego esté bien", aseguró.

"Diego en su lugar, en su cajón estaba con un semblante diferente al de ese día. Mejor no estaba, porque no respiraba, tenía una cara bien, buen semblante. Estaba en paz" y recordó el cumpleaños de Maradona: "Me asustó, se tenía que agarrar para caminar, buscaba la mano que lo acompañaba para encontrarse con los directivos".

"La pandemia lo tuvo aislado de lo que lo hacía feliz. Ya no era el mismo Diego. Diego necesitaba estar activo y en el último tiempo no hacía nada. Me cuesta creer que se haya entregado".

"Él me había prometido que él me iba a llevar, en nuestras charlas. Le dije, 'me fallaste' y le di un insulto porque estaba yo llevándolo a ese lugar. Cuando estábamos juntos siempre bromeaba y me decía que cuando le llegara la hora, me encargara de todo, que no hubiera llanto sino celebraciones... siempre me decía que no le soltara la mano y miren lo que son las cosas: llevé el cajón hasta el metro final.... casi no lo soltaba", dijo conmovido y cerró.