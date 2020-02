Gustavo Conti revela los secretos de cómo ser un papá influencer

Gustavo Conti (44) compartió en su cuenta de Instagram una foto junto con su mujer, Ximena Capristo (43), y su hijo, Félix (3), que fue furor en las redes. Suele subir muchas imágenes en las que se lo ve disfrutando de su hijo. Considerado como un papá influencer "Gus" dialogó CARAS acerca de su rol y confesó: "Yo no soy de poner muchos rótulos o títulos a las cosas. Yo dejo que las cosas sucedan. Me considero un papá presente más que un papá influencer. Y eso me hace súper feliz, y es lo que yo elijo para mí. Después lo de inluencer es una circunstancia que la vida te da. Mañana no soy más influencer, y sigo siendo papá".

Sin embargo, el marido de Ximena reconoció la admiración del público, que se hace presente a través de los comentarios en las redes sociales: "Gracias a Dios tengo mucha gente que se copa, los mensajes son re buena onda. Y a mi también me gusta subir momentos con él (Félix) y disfrutarlo. Con gusto respondo los mensajes, porque es una red social. Si la gente se tomara un minuto para decirme cosas lindas, y no le contesto, sería una red insocial".

Con respecto al amor que siente por su hijo, el ex gran hermano dijo: "Félix es todo lo que está bien en mi vida, y todo lo que me hace bien a mí. No tengo palabras para expresar lo que siento por él. Creo que es lo que siente cada padre por un hijo. Y yo tengo la suerte que con el trabajo que tengo puedo pasar mucho tiempo con él. Y disfrutar cada instante, cada minuto de su crecimiento".

La morocha también recibió unas lindas palabras de su esposo: "Ximena es la mujer que elegí para mi vida, y la elijo todos los días. No tengo dudas que hasta el último día de mi vida va a ser la mujer que esté a mi lado. La elegí hace 19 años, y la elijo todos los días cuando me despierto a la mañana"

¡Morimos de amor!