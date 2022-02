Felipe Fort tomó una drástica decisión tras las repercusiones de la muerte de Gustavo Martínez

Felipe Fort se estuvo manifestando esta mañana de varias maneras. Primero subió unos mensajes a sus Historias de Instagram, luego las borró y publicó un video confirmando que las había escrito él. "Mi papá lo va a recibir con los brazos cerrados", decía una parte de esos textos en referencia a la muerte de Gustavo Martínez.

El Instagram de Felipe Fort ahora.

Al rato, el sobrino del ex de Ricardo Fort, hizo un fuerte descargo en sus redes y sobre el video de Felipe Fort escribió: "No tenés respeto ni por los muertos".

Tras la catarata de información, opiniones y publicaciones que trajo la muerte de Gustavo Martínez, el hijo de Ricardo Fort tomó una firme determinación.

La decisión de Felipe Fort

Felipe Fort decidió borrar todas las publicaciones que tenía en el Feed de su Instagram. Sólo dejó algunas de las destacadas.

Y eso no fue todo, en una Historia de Instagram hizo un aviso: "No saben nada. Apago el celu".

Marta Fort también habló.

Muerte de Gustavo Martínez: La palabra de Marta Fort

Marta Fort también se expresó y utilizó el mismo medio que su hermano Felipe Fort.

"Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo. Yo no tenía idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada, NI SOSPECHÉ NADA, porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo. No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto, y apenas terminó, al rato me entero de la noticia. Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo pública la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona." comenzó diciendo Marta Fort en su cuenta de Instagram.

Luego, la joven agregó: "De igual manera fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD Gus, mi padrino".