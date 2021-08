En el día de ayer, falleció Carmen Morales, la reconocida actriz que interpretó a Alelí, en La Peluquería de Don Mateo en 1982. La actriz fue esposa de Gerardo Sofovich y madre de Gustavo Sofovich. En sus rede sociales, su hijo compartió una foto retro con un tierno mensaje a su mamá.

Gustavo Sofovich despidió a su mamá con una foto retro

“Volá Carmela Te Amo” escribió el productor de Polémica en el Bar. En la imagen en blanco y negro, se puede ver a Carmen Morales en su juventud, con su hijo bebé en brazos.

La noticia la dio a conocer Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. “Falleció Carmen Morales, la esposa de Gerardo y mamá de @GustavoSofovich #QEPD” escribió el conductor en la red social del pajarito. También compartió algunas fotos de la actriz junto a los productores.

Gustavo Sofovich despidió a su mamá con una foto retro

Carmen Morales comenzó a ser modelo muy joven, y al poco tiempo inició su carrera en la televisión en el programa de Pepe Biondi. Mas adelante, fue contratada por el empresario, actor y director Gerardo Sofovich, con quien se casó y trabajó en Operación Ja-Já. La relación con Gerardo le permitió lucirse como actriz en muchas películas y programas de televisión en la década del 80. Morales trabajó con los grandes de la televisión nacional, como Jorge Porcel, Alberto Olmedo, Fidel Pintos, Tristán, Luisa Albinoni, Rolo Puente, entre otros.

A principios de este año, Gustavo Sofovich habló en una entrevista de su mamá y dijo: “Hace diez años que no habla. Para mí, Carmen no está más entre nosotros. Su cuerpo está, pero su alma, su espíritu, su inocencia, su picardía, su madurez, todo lo que hacía a mi mamá ya no está. Y te dije a mi mamá porque fue una gran mamá. Si bien también le digo Carmen, ahora me salió mamá. Todo lo que mi vieja tenía, ya no está”.

Mora Godoy habló por primera vez de su ruptura con Gustavo Sofovich:

La ruptura entre Mora Godoy y Gustavo Sofovich sorprendió al mundo del espectáculo que veía con buenos ojos la relación que ambos tenían. La dupla, que mantenía su reserva al máximo, se separó oficialmente semanas atrás aunque ninguno quiso dar declaraciones, hasta ahora.

Fue la bailarina quien en una entrevista con con el ciclo radial Agarrate Catalina, afirmó: “Gustavo es una excelente persona, nos estábamos conociendo y en ese proceso uno no sabe cómo puede seguir. Hoy no funcionó, no se sabe el día de mañana", dijo.

"Estoy enfocada en mi hija. Hoy estoy enfocada en otras cosas, son momentos. Realmente una excelente persona y productor excepcional”, agregó en diálogo con Catalina Dlugi sobre le productor de Polémica en el bar.

FF