Murió Carmen Morales, exesposa de Gerardo Sofovich y madre de Gustavo

Carmen Morales, quien dio vida a la reconocida Alelí en La peluquería de don Mateo, en 1982, falleció a los 79 años de edad. La actriz fue esposa de Gerardo Sofovich y madre de Gustavo, actual productor de Polémica en el Bar.

La triste noticia la dio a conocer Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. "Falleció Carmen Morales, la esposa de Gerardo y mamá de @GustavoSofovich #QEPD", escribió el conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece). Además compartió imágenes de la actriz junto a los productores.

Falleció Carmen Morales, la esposa de Gerardo y mamá de @GustavoSofovich ❤️ #QEPD pic.twitter.com/1QGENTFOkm — A N G E L (@AngeldebritoOk) August 13, 2021

“Carmen fue una mujer que amé, que adoro y cuando nos separamos después de 30 años de matrimonio seguimos teniéndonos mucho cariño. Lamentablemente es víctima de esa enfermedad terrible que es el Alzheimer”, aseguraba Gerardo en una entrevista con la Revista Pronto.

"Una comediante talentosa, un gran amor de mi vida, la madre de mi hijo. No te olvides que Alelí marcó una época”, decía Gerardo.

A principios de este año Gustavo habló de su mamá. “Hace diez años que no habla. Para mí, Carmen no está más entre nosotros. Su cuerpo está, pero su alma, su espíritu, su inocencia, su picardía, su madurez, todo lo que hacía a mi mamá ya no está. Y te dije a mi mamá porque fue una gran mamá. Si bien también le digo Carmen, ahora me salió mamá. Todo lo que mi vieja tenía, ya no está”, explicó.