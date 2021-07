Andrea Taboada aseguró que Gustavo Sofovich está saliendo con Samanta Farjat

Esta mañana Andrea Taboada arrojó una inesperada bomba en Los Ángeles a la Mañana al afirmar que Gustavo Sofovich, el hijo del recordado Gerardo, luego de finalizar su relación con Mora Godoy estaría de nuevo en pareja, en esta oportunidad con Samanta Farjat.

"Tengo un romance enigmático que voy a revelar y es el de Gustavo Sofovich con Samanta Farjat, se ve que le gustan las morochas al productor ya que antes estuvo en pareja con Mora Godoy. Esto está confirmado y ya se muestran en las redes juntos y felices. Se conocen hace mucho tiempo y decidieron estar juntos", cerró Taboada sobre el final del programa mostrando la siguiente foto de ambos.

Andrea Taboada aseguró que Gustavo Sofovich está salindo con Samanta Farjat.

Mora Godoy habló por primera vez de su ruptura con Gustavo Sofovich

La ruptura entre Mora Godoy y Gustavo Sofovich sorprendió al mundo del espectáculo que veía con buenos ojos la relación que ambos tenían. La dupla, que mantenía su reserva al máximo, se separó oficialmente semanas atrás aunque ninguno quiso dar declaraciones, hasta ahora.

Fue la bailarina quien en una entrevista con con el ciclo radial Agarrate Catalina, afirmó: “Gustavo es una excelente persona, nos estábamos conociendo y en ese proceso uno no sabe cómo puede seguir. Hoy no funcionó, no se sabe el día de mañana", dijo.

"Estoy enfocada en mi hija. Hoy estoy enfocada en otras cosas, son momentos. Realmente una excelente persona y productor excepcional”, agregó en diálogo con Catalina Dlugi sobre le productor de Polémica en el bar.

