Hernán Drago reveló que hace terapia con tres psicólogos

En una nueva emisión de Bienvenidos a bordo, Hernán Drago sorprendió al revelar que hace terapia con tres psicólogos.

“Escuché que Hernán Drago va a tres psicólogos, es increíble, pero ¿los tres están juntos cuando te atienden?”, le consultó Guido Kaczka sorprendido. “No, por ahí pasan dos meses, no voy a uno y después frecuento durante 15 días a otro y después vuelvo al primero. Consulto a tres, los tres saben de la existencia de los otros”, comentó el modelo.

Luego, Drago se explayó sobre cómo es la terapia que realiza: “Yo voy, con cada uno toco temáticas distintas. Alguno es más de libro, el otro es más espiritual y más terrenal si se quiere, y el otro me conoce desde hace más tiempo... No estoy bien. Son muy buenos, pero esto es a largo plazo, no se soluciona en un día”.

Hernán Drago reveló cuál fue el lugar más exótico donde tuvo sexo

El 2020 fue un año más que positivo laboralmente para Hernán Drago pero también uno muy duro en cuanto a pareja ya que por primera vez en mucho tiempo se declaró soltero.

En medio de esa nueva situación sentimental, el modelo se convirtió en uno de los galanes más buscados y en sintonía con esto, hace unas semanas sorprendió con fuertes confesiones sexuales y hasta se animó a revelar cuál fue el lugar más extraño que tuvo sexo.

Consultado por los lugares más cómodos y más incómodos a la hora de la intimidad, Drago comenzó a relatar sus experiencias: “El lugar más cómodo para tener sexo es una cama king size y el más incómodo, entiendo, porque no pasé por esa experiencia pero sí tengo amigos que lo intentaron más de una vez. Es más fantasía que otra cosa me decían. Es en el mar“, comenzó diciéndole el modelo a Juan Etchegoyen en “Mitre Live“ pero la cosa no quedó ahí...

“Se supone que tenes que estar con el agua hasta el cuello para que nadie te vea pero se supone que se dan cuenta. Vienen las olas, te la pegan. Es más la sensación de lo loco de estar haciendo eso ahí pero no se disfruta. Es más incómodo que la mierda. Tuve un amigo que lo intentó tres veces y fueron fallidas“, agregó y contó sobre cuál fue su lugar más exótico.