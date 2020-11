Hernán Drago confesó si fueron los celos el verdadero motivo de su separación

Hernán Drago confirmó su separación con Bárbara Cudich hace ya varios meses y, en medio de rumores de romance, se refirió a los motivos que llevaron a la ruptura.

El modelo y actor se refirió a los rumores sobre que fueron los celos de la empresaria lo que lo llevaron a la distancia y confirmó que ella no permitía que realizara escenas de sexo ni de besos si participaba en una ficción.

"Era un acuerdo. No es que me desesperaba o quería ser actor, yo no quería. Las pocas cosas que me han convocado, en el guión al segundo o tercer capítulo iba el beso. Entonces, para no generar inconvenientes, o lo que fuese, había un acuerdo que no me costaba respetarlo tampoco porque no era la actuación algo que yo deseaba”, contó el morocho en diálogo con Paparazzi.

Luego aclaró: “No lo vivía como un sufrimiento de decir ‘esta no me deja besar y yo quiero ser actor’. Era un acuerdo. Negrita, a vos no te gusta que yo me bese, yo no lo quiero hacer. No es un mito malo o decir que me tenían cortito, no".

"Nos separamos desde el amor"

A mediados de 2019, Hernán Drago habló en exclusiva con CARAS y confesó cuáles fueron las razones de su divorcio, tras dos décadas de amor. "Nos separamos luego de 19 maravillosos años y en muy buenos términos. Aunque suene metafórico o raro decirlo, nos separamos desde el amor, entendiendo que puede ser mejor a esta altura de nuestras vidas que cada uno siga con sus proyectos personales y sus caminos de manera separada. La vida da muchas vueltas y no sólo no lo tomamos como un fracaso, sino como una hermosa historia de amor que ha durado 19 años y deja dos hijos maravillosos", dijo.

"Cada uno va a seguir adelante con sus vidas, confiando en que somos dos buenas personas y que, precisamente, esa va a ser la garantía de que esto nos va a traer buenas cosas a futuro. La vida continúa y siempre, tanto ella como yo, vamos para adelante, juntos o separados. Hoy seguimos conviviendo los cuatro en nuestra casa. Queremos resolver las cosas sin apurarnos”, concluyó.