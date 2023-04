Hilary Swank: la tierna imagen con la que anunció el nacimiento de sus gemelos

Hilary Swank aprovechó el Domingo de Pascuas para anunciar el nacimiento de sus gemelos.

La actriz compartió en sus redes sociales una foto de espalda con los bebés y además confirmó el sexo de los bebés.

"No ha sido fácil. Pero nene (¡y nena!) valió la pena. ¡Felices Pascuas! Posteando desde el cielo", escribió Hilary Swank en sus redes sociales.

"¡Felicidades! ¡Que Dios te bendiga!", le respondió Lindsay Lohan. "Felices Pascuas mamá", señaló Kate Hudson. Ellas fueron sólo algunas de todos los famosos que la felicitaron en la publicación.

Hasta el momento, la actriz no contó cuándo nacieron los bebés ni cómo se llaman.

Hilary Swank.

Así confirmó Hilary Swank que iba a ser mamá de mellizos

A principios de octubre Hilary Swank confirmó que sería mamá de mellizos a los 48 años.

La reconocida actriz dio la noticia en sus redes sociales con un particular post en el que se ve su crecida pancita.

"Cooming soon... double feature" (próximamente doble función)", expresó la intérprete quien está en pareja con Philip Schneider.

La protagonista de One Million Dollar, Baby había anunciado la noticia en Good Morning America, donde también manifestó su emoción por este importante momento. "Esto es algo que he estado esperando durante mucho tiempo, y lo próximo que haré será ser mamá. Y no solo de uno sino de dos. Es tan agradable poder hablar de ello y poder compartirlo", dijo en el ciclo.