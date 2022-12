Hilary Swank compartió una tierna imagen de su avanzado embarazo de mellizos: "Milagro"

Hilary Swank contó en octubre que estaba embarazada de mellizos a los 43 años. La noticia por supuesto recorrió el mundo y la actriz dejó saber que estaba más que feliz por convertirse en madre primeriza.

Desde ese entonces, compartió algunas fotos de su panza, aunque siempre vestida de negro. Eso imposibilitaba un poco ver su embarazo claramente. Sin embargo, en esta Navidad, la artista decidió compartir una imagen bien clara de su avanzado embarazo y subió una junto a su arbolito.

"No podríamos desear un milagro más increíble. ¡¡¡Tan agradecidos por estos dos regalos de toda una vida!!!, comenzó escribiendo Hilary Swank. Luego agregó: "¡¡Feliz Navidad a todos!! Les deseo a todos milagros en sus propias vidas en cualquier forma que tomen".

En la postal, se la veía a la actriz vestida con un pijama rayado en el living de su casa. Con su manos, agarraba su ya crecida panza y su sonrisa reflejaba su felicidad.

Hilary Swank armando el arbolito de Navidad.

Hilary Swank confirmó que será mamá de mellizos

Hilary Swank confirmó en octubre que será mamá de mellizos a los 48 años.

La reconocida actriz dio la noticia en sus redes sociales con un particular post en el que se ve su crecida pancita.

"Cooming soon... double feature" (próximamente doble función)", expresó la intérprete quien está en pareja con Philip Schneider.

La protagonista de One Million Dollar, Baby había anunciado la noticia en Good Morning America, donde también manifestó su emoción por este importante momento. "Esto es algo que he estado esperando durante mucho tiempo, y lo próximo que haré será ser mamá. Y no solo de uno sino de dos. Es tan agradable poder hablar de ello y poder compartirlo", dijo en el ciclo.

Hilary Swank y Philip Schneider.

La historia de amor de Hilary Swank

Hilary Swank y el empresario Philip Schneider comenzaron su romance en 2016. Con bajo perfil, la feliz pareja aceptó pasar por el altar en en una boda secreta en Saint Lucia Preserve en California durante el 2018.

"Agradecida por haberme casado con el hombre de mis sueños", fue una de las tantas publicaciones que Hilary le dedicó a su marido con quien espera a sus dos primeros hijos.

Según la actriz, atraviesa su segundo trimestre de embarazo y que la noticia de recibir gemelos no es rara para la familia, ya que en el clan de su marido es común los embarazos gemelares.