Horacio Cabak habló de su vínculo con Belén Lanosa, la supuesta tercera en discordia que desató el escándalo de su separación. El conductor de televisión dejó en claro que su relación con la fotógrafa es absolutamente laboral.

"Lo único que voy a decir de la persona de la que se estuvo hablando, Belén, es que fue mi vestuarista durante años, es mi vestuarista y es compañera nuestra de Polémica de todos los días", expresó el exmodelo en Polémica en el Bar.

Luego, la figura continuó: "Se la agarraron con ella no entiendo por qué, el único vínculo que me une a ella es dos likes en Instagram porque es mi vestuarista y le puse dos likes en dos fotos, de buena onda".

"Todos acá la conocemos a Belén, durante todo el día la responsabilizaron de cosas que no existen, la agredieron, le adjudicaron cosas que nada que ver. Es una compañera", manifestó Cabak.

Finalmente, el presentador argentino dijo: "Una amiga de años, cuyo vínculo es netamente laboral. La conozco hace 10 años. No tiene que ver con mi vida privada, pero sí con su vida expuesta en una situación que no tiene nada que ver".

Los audios que prueban que Horacio Cabak le fue infiel a Verónica Soldato

Luego del revuelo mediático que se armó tras darse a conocer que Horacio Cabak le había sido infiel a su mujer, Verónica Soldato, salieron a la luz nuevos datos de la separación.

Ángel de Brito contó en LAM los detalles de esta ruptura y entre sus dichos dejó a la vista que existen audios del conductor de la jaula de la moda que confirman el engaño. Sí, de hecho son más de 200 grabaciones.

"Yo quiero aclarar que Horacio Cabak no intentó frenarme, ni me pidió que no diga algo. De hecho, tengo más de 200 audios que podría pasar y la verdad es que estamos eligiendo no hacerlo", explicó el conductor de LAM.

Después, el periodista sumó: "Yo creo que a Verónica lo que le duele es que Horacio le niegue cosas que ella leyó y vió. Ahí me parece que está el gran enojo de ella".

Pía Shaw, por su parte, recordó que hace muy poco Horacio Cabak estuvo internado por Coronavirus y que fue su pareja la encargada de cuidarlo en todo momento.

VF