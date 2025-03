Wanda Nara deberá cumplir una insólita pena en caso de que no lleve a sus hijas con Mauro Icardi. La empresaria de cosméticos y el delantero del club turco aún permanecen en el centro del escándalo debido al inicio del divorcio en Italia y la tenencia de sus hijas que se encuentra tramitándose en Argentina.

A raíz de un revés judicial impuesto por el tribunal en la causa por sus hijas, la modelo de 38 años podría tener que cumplimentar con una serie de imposiciones en caso de que no lleve a su descendencia con el jugador.

Cuál es la pena que Wanda Nara deberá cumplir si no lleva a sus hijas con Mauro Icardi

Wanda Nara deberá cumplir una pena insólita si no lleva a sus hijas con Mauro Icardi. Angie Balbiani esta mañana en Puro Show dio a conocer el expediente, en el cual se explicita la medida que tomará la justicia en el caso de que no se restituya la tenencia de Isabella y Francesca.

En diálogo con Matías Vázquez y Pampito Perelló, la panelista explicó que además de tener que pagar una multa de 80 millones de pesos, que será donada al Hospital Garrahan, se verá inhabilitada de una acción fundamental para la vida de Wanda.

El nuevo revés judicial que complicaría a Wanda Nara

El juez Adrián Hagopián dictaminó que la empresaria se verá impedida de utilizar sus redes sociales por el lapso de tres meses si no devuelve a sus hijas. Esta pena que implicaría una gran dificultad para la modelo, se sumará al listado de las consecuencias por presuntamente impedirle el contacto al padre con sus hijas.

“Si Wanda no entrega a sus hijas en tiempo y forma, además de pagar ochenta millones de pesos, no va a poder usar sus redes sociales por tres meses. La justicia sugirió que no utilizara más las redes sociales”, explicó Balbiani con la ayuda de las placas que mostraban el documento jurídico.

La influencer en caso de querer evitar que la sancionen mediante la inhabilitación del uso de sus redes sociales, tendrá que entregarle al 9 jugador a las dos niñas que comparten, sin condiciones y en no más de 15 días de corrido.

Wanda Nara deberá cumplir una insólita pena, la cual consiste en dejar de utilizar sus cuentas tanto de Instagram, Facebook y Twitter. Esto tendrá lugar en caso de que decida no entregar a sus hijas a Mauro Icardi, quienes desde hace dos meses no mantienen contacto con su progenitor.

