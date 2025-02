El imponente look total pink de Wanda Nara para recibir el premio “Mujer del Año” en Turquía.

Wanda Nara deslumbró en Estambul, Turquía, al recibir el premio “Mejor Mujer del Año” en la nueva edición de los Best of Europe Awards. La mediática, que viajó especialmente para la ocasión, lució un impresionante look total pink que captó todas las miradas en el majestuoso Palacio de Çiragan, sede del evento.

El look Wanda Nara que captó toda la atención

Para la alfombra roja, Wanda eligió un vestido rosa al cuerpo, con la espalda descubierta y una larga cola que le aportó elegancia y sofisticación. Complementó su outfit con un peinado suelto y un maquillaje a tono, logrando un estilo impecable que resaltó su figura.

El imponente look total pink de Wanda Nara para recibir el premio “Mujer del Año” en Turquía.

En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 17.5 millones de seguidores, la conductora de Telefe compartió varias fotos de su paso por el evento. “Ganeeeeeeee. BEST WOMAN OF THE YEAR. Europa Awards Thanks”, escribió junto a las imágenes, celebrando su reconocimiento.

Wanda Nara fue premiada en Turquía.

Tras recibir el premio, Wanda no ocultó su felicidad. En un vivo de Instagram desde su habitación de hotel, acompañada por su asistente personal Kennys Palacios, confesó: “¡Estoy feliz! La verdad, cuando estaban presentando mi terna, no entendía nada de lo que decían, y encima la traductora se había ido a algún lado. No quería festejar si no sabía si había ganado o no. Iba a ser un meme si no ganaba...”, contó con humor.

Además de su participación en los premios, disfrutó de su estadía en Estambul. Compartió en sus redes sociales un video donde realizó el gesto del infinito, un guiño a su pareja, L-Gante. También mostró momentos de su paseo en barco por el Bósforo y su alojamiento en un lujoso hotel frente al estrecho de Estambul.

Mientras Wanda Nara recibía su galardón, Mauro Icardi y la China Suárez, quienes también se encuentran en Turquía, asistieron juntos al clásico del fútbol turco entre Galatasaray y Fenerbahçe. Aunque no compartieron escena con la mediática, su presencia en el país le dio un toque de intriga a la cobertura del evento.

Con este premio, Wanda Nara no sólo consolidó su carrera como una de las famosas más influyentes del mundo del espectáculo, sino que también demostró que su figura trasciende fronteras. Su noche en Estambul fue, sin duda, un capítulo más en su historia de éxito, polémica y glamour.