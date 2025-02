La disputa legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la custodia de sus hijas, Francesca e Isabella, tuvo un nuevo giro: la Justicia falló a favor de la empresaria. Según reveló el conductor Ángel De Brito en su programa Bondi Live, el juez del Juzgado 85 determinó que Wanda no está en desobediencia, por lo que no tendrá que pagar una multa de 80 millones de pesos ni devolver a sus hijas a Icardi de manera inmediata.

“Le dio carácter suspensivo a la apelación por el régimen de comunicación. Es decir, Wanda no está en desobediencia por no entregar a las nenas, no hay multa por 80 millones ni nada hasta que no resuelva la Cámara”, explicó De Brito mientras leía la resolución judicial.

La batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la custodia de sus hijas

Desde octubre pasado, Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan una guerra mediática y judicial tras anunciar su separación y dar a conocer sus nuevas parejas: ella con L-Gante y él con la China Suárez. El conflicto se centra en la tenencia de sus hijas, lo que ha derivado en múltiples idas y vueltas legales.

Wanda Nara y Mauro Icardi junto a sus hijas.

En una instancia anterior, un juez había ordenado a Wanda devolver a las niñas a Icardi por 15 días y le impuso una multa de 80 millones de pesos por “retener a las nenas de manera indebida y desobedecer una orden judicial”, según reveló Yanina Latorre. Sin embargo, este nuevo fallo suspende ambas medidas hasta que la Cámara resuelva la apelación presentada por la empresaria.

Una victoria clave para Wanda Nara

Este fallo representa una importante victoria para Wanda Nara, quien había recurrido a la Justicia para evitar la multa y mantener la custodia de sus hijas. La decisión judicial llega en un momento sensible para Icardi, quien cumplió 32 años el 19 de febrero sin la compañía de Francesca e Isabella Icardi, ya que las niñas permanecen con su madre.

Mauro Icardi y Wanda Nara.

Sin embargo, la batalla judicial y mediática que sostienen la conductora de televisión y el futbolista está lejos de terminar. Este nuevo capítulo refleja que el desenlace final aún no está escrito y que Wanda Nara puede respirar aliviada.

Mientras tanto, el conflicto legal continúa en los tribunales, y la Cámara deberá resolver la apelación presentada por la madre de Isabella y Francesca. De momento, el fallo a favor de Wanda Nara fue una dura derrota para Mauro Icardi, quien deberá esperar para reencontrarse con sus hijas mientras la empresaria evita el pago de la millonaria multa.