Cami Mayan es una de las influencers de moda más importantes de Argentina y siempre sorprende con sus looks, así como con las tendencias de Get Ready with Me. La conductora de LUZU TV fue parte del evento de Naíma, donde lució un atuendo espectacular.

Así fue el increíble look de Cami Mayan para el evento de Naíma

Así fue el increíble look de Cami Mayan para el evento de Naíma

Este martes 25 de junio de 2024, la marca de moda femenina, presentó "I.MMERSIVE", la colección de otoño-invierno 2024 en un evento que reunió a más de 100 personas, incluyendo invitados especiales y celebridades reconocidas.

Así fue el increíble look de Cami Mayan para el evento de Naíma

“Naíma encarna un espíritu innovador. Esta colección, en particular, resignifica el concepto de lo inexplorado, invitándonos a sumergirnos en un universo lleno de nuevas sensaciones", fueron las palabras de Julio Kim, quien es el dueño de la marca. "La nueva temporada traerá prendas de estilo sofisticado y elegante, perfectas para mujeres que buscan destacar", siguió.

Así fue el increíble look de Cami Mayan para el evento de Naíma

Cami Mayan fue una de las celebridades que estuvo presente en el evento de Naíma luciendo un look espectacular. La influencer optó por un short a rayas negras que tenía una cola que destacaba la elegancia de la joven. Además, combinó este short con un top negro y una camisa blanca. Completó el atuendo con tacones y un accesorio en el tobillo.

AF.