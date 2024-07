Indiana Cubero se encuentra atravesando un gran momento personal tras el nacimiento de su nuevo hermano Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera, y tras haber tomado la decisión de volver a mudarse con su madre y sus hermanas.

Pero eso no es todo, ya que luego de 7 años de conflictos legales finalmente Fabián Cubero y su exesposa lograron llegar a un acuerdo con respecto a los cuidados de sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna.

Sin embargo, ahora la primogénita decidió abandonar la casa de la jurado de "Los 8 escalones del Millón" para poder disfrutar de su tiempo libre con una persona muy especial para ella y compartió una tierna foto en sus redes sociales.

La historia de Indiana Cubero.

En su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 78 mil seguidores, Indiana Cubero subió una imagen donde se ve a la perfección a Lucca Cubero, con un gorrito de lana, un buzo gris y un vaso en la mano. Recordemos que la joven vivió durante mucho tiempo con su hermano y Mica Viciconte durante su conflicto con Nicole Neumann.

Qué dijo el abogado de Fabián Cubero sobre la decisión de Indiana Cubero de vivir con Nicole Neumann

Roberto Castillo estuvo en el programa de Yuyito González y Pochi de Gossipeame aprovechó la oportunidad para consultarle: “¿Qué cambió para que Indiana después de estar viviendo con el padre, acepte vivir con la madre? ¿O es algo que se dio por el hijo que tuvo Nicole?”.

A lo que el abogado de Fabián Cubero reveló porque Indiana Cubero decidió vivir con Nicole Neumann: “Yo siento que Nicole trabajó para eso, y Fabián lo que hizo fue no obstruir y dejó que las cosas se den naturalmente. Nicole tiene una hija adolescente, es una edad complicada. Puede pasar que una madre se distancie de su hija, pero es saludable que el padre, el progenitor que no convive, no obstruya. Nicole lo que necesita es paz para poder criar un bebé que recién nació”.

J.C.C