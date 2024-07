Nicole Neumann siempre se mantiene siempre muy activa en sus redes sociales, y desde el nacimiento de Cruz Urcera se muestra muy cercana a sus hijas, Allegra, Sienna e Indiana Cubero.

Luego de dejar en el pasado su disputa legal con Fabián Cubero tras finalmente lograr un acuerdo, tanto la modelo como sus hijas disfrutan de la nueva etapa que están viviendo junto al nuevo bebé de la familia.

Imagen reciente de Nicole Neumann e Indiana Cubero.

Ahora, Nicole subió una publicación junto a Indiana y Allegra donde se puede ver un cambio de look que realizaron juntas. En el video que compartió la jurado de "Los 8 Escalones", se puede ver como lucieron unos nuevos sweaters con muchos brillos y flecos.

Nicole Neumann optó por uno gris, que tenía bordados rosas, violetas y plateados. Por otro lado, Indiana Cubero, que estaba abrazada a su mamá, lució un abrigo rosa con decoraciones negras y grises. El último, y el más diferente, fue el de Allegra Cubero, quién eligió uno negro con grandes detalles naranjas.

Los comentarios que recibieron Nicole Neumann e Indiana Cubero

La modelo cosechó miles de "Me gustas" y muchos comentarios felicitándola por haber logrado una reconciliación con su hija mayor. Recordemos que hace varios meses, la joven había elegido irse a vivir con su padre para crear una distancia con su madre.

Ahora, que cada vez están más unidas, los más de 2 millones de seguidores de Nicole Neumann no dejaron pasar la oportunidad de felicitarla tanto a ella como a Indiana Cubero. Algunos de los comentarios fueron: "Que lindas verlas así", "Nicole no te conozco, pero me da mucha alegría lo bien que se te ve con las chicas" y "Que bonita es la familia".

J.C.C