Indiana Cubero estrenó como modelo: así fue la reacción de Nicole Neumann

Indiana Cubero sigue los pasos de Nicole Neumann y este miércoles estrenó como modelo de pasarela. Fue su mamá quien a través de Instagram compartió los momentos en que la joven se estaba preparando.

La hija que modelo tuvo con Fabián Cubero quiere ser toda una profesional y por eso se inscribió en la escuela de Anamá Ferreyra para prepararse para las pasarelas en las que finalmente debutó.



"¿Estás contenta? Decí por favor que sí, decile a la gente que yo no te obligué", le dijo Nicole a su hija quien en todo momento permaneció muy seria como para responder algo.

Luego, en otra parte de las historias que compartió en Instagram la modelo se mostró con unas bolsas con comida y aseguró: "Soy la mamá anti modelo que te trajo medialunas con queso y brownies para que comas. ¿Quéres algo o no?".



El futuro de Indiana como modelo según Nicole Neumann

Recordemos que hace poco en una entrevista, Nicole Neumann había manifestado que no le gustaría que sus hijas siguieran sus pasos. “¡Ay, no, no, no! Ni loca quiero que sea modelo. Quiero que viva cada etapa a su debido tiempo. Como mamá las veo muy chiquitas", dijo en ese entonces aunque al parecer los deseos de Indiana Cubero fueron más allá.

Según trascendió, una amiga de Nicole le confesó que su hija "quiere ser modelo como la mamá". Esas palabras fueron mágicas, y en el olvido quedaron aquellas declaraciones y Neumann arregló todo para que el deseo de Indiana Cubero pueda volverse una realidad.

Y por supuesto que bajo el cuidado y la observación que cualquier adolescente requiere. "Le gusta aprender a caminar con tacos, maquillarse y todas esas cosas ...", finalizó Nicole sobre el prometedor futuro de Indiana Cubero en el mundo de las pasarelas.