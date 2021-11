La contundente respuesta de Nicole Neumann sobre el embarazo de Mica Viciconte y Fabián Cubero

En medio de rumores de embarazo de Mica Viciconte, Nicole Neumann rompió el silencio y tuvo una curiosa reacción sobre la supuesta gran noticia.

Consultada por la novedad Nicole Neumann, se hizo la desentendida y aseguró no estar al tanto . "Ah, ¡no sabía! Me estaría enterando por ustedes si es así. Siempre son bien recibidos los bebitos", dijo la modelo en Al tarde.

Sobre el consejo que le daría a Fabián Cubero y a Mica Viciconte, sostuvo: "No, consejos les doy a mis amigas o a quien me lo pida… nada que ver. No sé".



La contunente respuesta de Nicole Neumann sobre el embarazo de Mica Viciconte y Fabián Cubero.

Mica Viciconte rompió el silencio sobre su embarazo

El martes por la noche comenzó a circular la noticia de que Mica Viciconte y Fabián Cubero están esperando a su primer hijo.

Fue Lio Pecoraro junto a Fernando Piaggio, quienes dieron por confirmada la feliz noticia de que la pareja estaría esperando a su primer hijo juntos. Es más, ambos periodistas se animaron a decir que la pareja esperaría un "Varoncito".

Ahora, en medio de todas las versiones, Mica Viciconte compartió un tuit en donde parece negar los rumores. "Según mis cálculos este vendría a ser mi octavo embarazo jajajjajaja", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Días atrás, la tanto Viciconte como Fabián Cubero hablaron sobre la posibilidad de ser papás en Nunca es tarde, el nuevo programa de Germán Paoloski.

"Vos contestaste graciosamente, pero esto de tener un hijo ¿es algo que charlan en la pareja?", le preguntó.

"Lo hablamos desde el día que lo conocí. Yo me entero que tiene tres nenas, [por lo que] era entendible si él no quería a futuro tener más hijos. Obviamente quedó como raro, porque ni bien lo conocí le pregunté. Y le dije que si yo arrancaba algo, después puede funcionar o no, yo necesito saber si él a futuro quisiera tener hijos o no, porque sino no voy a perder el tiempo. .. Y él me dijo que no cerraba las puertas", contó antes de que surgiera el rumor.

Mica Viciconte rompió el silencio sobre su embarazo.

