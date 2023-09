Lali Espósito es una de las artistas más influyente de Argentina, arrancó su camino artístico desde muy chica con Cris Morena y después hizo su carrera musical que va en despegue. El público siempre agradece los shows de la actriz. En este caso, los usuarios de Twitter se mostraron muy molestos porque no la nominaron a ninguna categoría de los Latín Grammy.

Indignación en las redes sociales porque no nominaron a Lali a el Latín Grammy

El premio más importante de la música latina sacó sus nominaciones y la ex Casi Ángeles no figura en ninguna. Algunos argentinos que se encuentran en las categorías con María Becerra, Bizarrap, Fito Páez, Dante Spinetta, Nicki Nicole, etc. Las redes hablaron y se mostraron muy indignados.

"Lali se merece totalmente estar nominada a los Latín, es una artista que no ha necesitado de colaboraciones para ser quién es, además de ser completamente fiel a lo que siempre quiso dentro de la música. Te aplaudo de pie", "Por qué Lali no está nominada a el Latín Grammys? No entiendo nada.", "COMO QUE EL ÁLBUM DE LALI NO ESTÁ NOMINADO EN LOS LATIN GRAMMYS NO ME TOQUEN QUE ESTOY VIOLENTO", fueron algunos comentarios de los usuarios.

Pero más allá de la indignación de las redes por la no nominación de Lali, la explicación de los premios es que los artistas que sacaron más singles de lo permitido no estarían nominados.

