Wanda Nara sigue de cerca la relación de Mauro Icardi y la China Suárez, tal es así que la empresaria voló a Ibiza poco después del romántico paseo en yate de la pareja. Una vez allí, compartió fotos con un traje de baño color azul y su ex también se mostró con un outfit de ese color. Coincidencia o casualidad, ambos siguen conectados de alguna manera y los usuarios de las redes no dejan pasar estos particulares detalles.

Durante su paso por Europa, la conductora lució uno de los millonarios regalos que le hizo Icardi cuando intentaba recomponer la relación y armó un gran revuelo.

Wanda Nara volvió a mostrar el lujoso regalo que le hizo Mauro Icardi

Mientras Mauro Icardi y la China Suárez se encuentran nuevamente en el país llevando a cabo su feliz convivencia mientras Wanda Nara disfruta de un viaje a puros lujos en España. Así lo mostró la propia modelo en su cuenta de Instagram, en el que reúne miles de "likes" y elogios por parte de sus millones de seguidores.

Precisamente, un reciente posteo de la presentadora llamó la atención de los usuarios ya que se trataba de un costoso accesorio que había mostrado tiempo atrás cuando seguía en pareja con el futbolista del Galatasaray. Se trata de un exclusivo bolso de mano de la reconocida firma Hermes.

Wanda Nara con su bolso Birkin.

Conocida como Birkin 30, se trata de un modelo icónico y exclusivo del mundo de la moda. Confeccionada con piel exótica en tonos blanco y gris y con herrajes plateados, el mismo puede tener un costo de 100 mil a 300 mil euros. Esta lujosa cartera es común en las manos de celebrities como Jennifer Lopez, Kim Kardashian y Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo.

Cabe recordar que la propia Wanda Nara contó que este accesorio fue uno de los tantos obsequios que le hizo Mauro Icardi con la intención de que ella perdonara su infidelidad con la China Suárez, a quien el jugador vio en un hotel de París en 2021, y reveló en aquel entonces: "Me la guardo y si es posible duermo con ella".

Wanda Nara

Ahora, la empresaria cosmética la sacó de su armario y la mostró nuevamente durante su viaje a Europa con el siguiente mensaje: "Entre copas (my weekend). Milán - Roma - Múnich". En las imágenes se la puede ver con un mono largo camisero color negro de una conocida marca deportiva y unas gafas de sol con detalles dorados de estilo sofisticado. Su posteo no pasó desapercibido y los internautas aseguraron que Wanda le tiró un "palito" a Mauro. A los pocos minutos, la publicación recolectó miles de "Me gusta" y halagos por parte del público femenino, que la apoya en su guerra con el padre de sus hijas.

De esta manera, Wanda Nara lució el millonario regalo que le hizo Mauro Icardi en su paseo por Europa y su indirecta generó revuelo en las redes.