Nicole Neumann no duda en demostrar el amor y cariño que le tiene a su familia, en sus participaciones en el vivo. Siempre que puede, nombra a sus hijos, su esposo o sus hermanas. Sin embargo, hay ocasiones donde una anécdota graciosa puede mandar al frente a un ser querido. Esto mismo pasó con Gege, una de sus hermanas fashionistas. Si bien la mujer tiene un perfil mucho más bajo que la modelo, es una reconocida artista que no duda en hacer crecer su carrera. En las últimas horas, Nicole contó un insólito momento que vivieron de pequeñas, y estuvo lejos de ser glamouroso.

Nicole y Gege Neumann tienen una relación muy unida, donde permiten a sus hijos crecer en un contexto de familia lleno de amor y cariño. Sin dudarlo, buscan participar de importantes eventos juntas y apoyan a que la carrera de la otra crezca. Por un lado, la modelo es una influencia en la moda y personaje polémico de la televisión argentina. Por el otro, la media hermana también tiene una conexión con el mundo fashionista, pero, además, es cantante. Esto las llevó a que mantuvieran estilos de vida diferentes, pero siempre unidas.

Sin embargo, en las últimas horas, Nicole mandó al frente a su hermana y sorprendió a todos con una insólita anécdota de pequeñas. Todo ocurrió durante el programa de "Los 8 escalones", donde ella participa varias noches. Allí estaban hablando sobre los piojos en las infancias y cómo les había afectado a cada uno. El Polaco no dudó en contar su experiencia, y explicó que él había tenido y había sido una lucha para su mamá. Fue allí que invitó a la modelo a que hablara de ella.

Lejos de lo que muchos se esperaban, Neumann fue sin filtro y apuntó contra Gege. "No quiero incinerar a mi hermana, pero la que tenía el pH favorecido era Gegé. Yo no entraba a la pileta porque ella siempre tenía piojos. Me he contagiado alguna vez, obvio", expresó en pleno vivo. Todos los presentes quedaron sorprendidos, pero se rieron de la anécdota. Si bien la cantante no se pronunció, se cree que se lo tomó con la misma gracia con la que Nicole lo contó, alejándose de cualquier encuentro de pelea entre ellas.

Nicole Neumann y su hermana, Gege, no dudan en hablar de la otra cada vez que pueden. Ya sea en experiencias graciosas, complicidades o futuros proyectos, se acompañan siempre que pueden e incentivan a que sigan creciendo en lo que les gusta. Mientras que la modelo sigue siendo una influencia importante en el mundo de la moda, la media hermana comparte producciones con Helena, una de sus hijos, y se aleja de las polémicas de la farándula argentina.

