El conmovedor mensaje de Inés Estévez a su hija en el día de su cumpleaños

Nos buscamos muchos años locureza. No hay fuerza que pueda interponerse entre tu felicidad y vos. Cumpla años y disfrute, cosita. Nació hace 11 como pudo. Vivirá eternamente como quiera. Usté es la Vida. Merece serlo. Hoy se festeja. 🎂🍬🍭 🎁🎈🎉