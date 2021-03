Inés Estévez reveló el dramático momento que atraviesa con sus hijas

En una charla a corazón abierto, Inés Estévez relató la crisis económica que vive hoy en día en detalle y aseguró que necesita que le den trabajo aquí o en el exterior para pagar las deudas que tiene y darle de comer a las hijas que tiene con Fabián Vena, Cielo y Vida.

"Cualquier cosa que me de un poco de dinero ahora. La industria está destruída acá. Mi último trabajo fue en septiembre de 2019. Estoy viviendo de la plata de amigos y de clases, pero eso no alcanza para mantener a mis hijas. Yo mantengo a mis hijas. Y la verdad que sí... Sigo estando en graves problemas”, contó Inés Estévez en diálogo con "Chicas Guapas".

Además, relató que le debe muchísima plata a actores amigos que la ayudan económicamente: “Debo un montón de plata a amigos que generosamente me ayudaron. Tengo mi casa hipotecada, dos hijas con discapacidad y ayuda por solventar”.

También hizo referencia a "haters" que la criticaron por haber hecho pública su situación económica: "Gente cómoda en su casa, con un sueldo fijo, diciendo que el indigente se iba a ofender. No solo no me repuse, sino que hasta que la rueda se reactive la cosa sigue en déficit”.

"Hay gente que tiene un caserón en Nordelta, vivirá de otras cosas, tendrá un emprendimiento, yo no. Tengo una casa hipotecada, fui por el lado del arte... Tengo niñas con discapacidad y necesito una estructura que involucra ayuda humana que tengo que pagar”, aseguró triste.

El desesperado pedido de Inés Estévez: "Estoy por caer en la indigencia"

Inés Estévez alertó a sus seguidores cuando pidió ayuda económica en sus redes sociales. Después del alargamiento de la cuarentena obligatoria, la actriz aseguró que su situación es preocupante.

“¿Nadie le pregunta a Alberto Fernández hasta cuándo podemos no pagar las cuentas sin que nos corten los servicios? ¿Tarjetas? ¿Obras sociales? ¿Créditos personales en bancos?”, escribió en su cuenta de Twitter cuando el Presidente anunció el alargamiento de la cuarentena.

Luego, mediante Instagram confirmó que debió prestar dinero prestado a sus cercanos. "Che, estoy por caer en la indigencia -posta, no es eufemismo- y un amigo que vive en España quiere prestarme algo de dinero. Pero no puede transferir porque los sistemas son incompatibles. ¿Qué onda? ¿Alguien sabe como hacer?”, reveló.

Más adelante, la intérprete contó con más detalle su situación. “Lo que hice fue consultar a viva voz si alguien sabía cómo hacer para integrar la porción de la sociedad que puede estar eximida de pagar los impuestos y que no se los corten. Porque estoy como todo el mundo”, dijo en Teleshow. “Drama es morirse de coronavirus. Supongo que hay mucha gente que está como yo, la gran mayoría”, agregó.