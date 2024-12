Susana Giménez invitó a Santiago del Moro a su programa y lo entrevistó, momentos después ambos dialogaron con los participantes de esta edición de Gran Hermano por algunos minutos, pero cuando le revelaron que solo había un baño para todos en la casa a la actriz se quedó perpleja.

Susana Giménez

La inesperada reacción de Susana Giménez al conocer un detalle de Gran Hermano: "Es terrible"

El domingo en la noche, la actriz, invitó al conductor de GH a una entrevista donde hablaron de la casa más famosa del país, hasta se dieron el lujo de visitar por un momento a los participantes. Pero cuando del Moro le confesó que solo había un baño para los 24 miembros de esta edición y un solo inodoro, la cara de Susana impresionó a todos.

Santiago del Moro

“¡Estamos en vivo con Susana Giménez!”, expresó Santiago a los participantes de esta edición que gritaban emocionados por la presencia de la diva. “Buenísimo, chicos. Mucha suerte. ¿Cómo va todo ahí? ¿Se llevan bien?", consultó la conductora a los jóvenes que la veían desde el sillón de la casa.

“Hay un inodoro para los 24”, expresó el conductor. “No, no. Mira Turovelzky (CEO de Telefe) está acá. Le pido” le dijo inmediata mente Susana Giménez al conductor del reality que entre risas la cortó. “Pero ese es el juego”, respondió. “Ah, ¿ese es el juego?, prosiguió Giménez. "No, hay un solo baño", le contestó Santiago. "Pero, ¿por qué?", expresó horrorizada. "Bueno, es un formato internacional, Susana", siguió Del Moro.

Susana Giménez

“Pero, ¿si te haces pis, tenes que hacer cola?”, dedujo la conductora. “Si, esperás”, respondió del Moro. “Ah, no, me parece terrible. Cómprales otro, Darío (Turovelzky). No, no, no. Yo me voy de esa casa. Cómo van a tener uno solo", expresó horrorizada ante la situación Giménez que no esperaba esa contestación de Santiago.

Quien no pudo contener la emoción durante la entrevista con la actriz fue Keila Sosa: “Ay para te amo soy tu fan número uno Susana, te amo con todo mi corazón. No lo puedo creer de verdad estoy temblando”. Ante estas palabras de la joven la conductora no perdió tiempo: “Ay mi amor, mi vida te mando un beso grande, que amorosos, suerte para todos”.

Santiago del Moro, Gran Hermano

A pesar de la corta visita a la casa de Gran Hermano, Susana Giménez dejó en claro que no le parece para nada que solo tengan un baño para 24 personas, además instó a Santiago del Moro y a Darío Turovelzky, CEO de Telefe, que les agreguen otro inodoro. Además, entre risas y horrorizada, le expresó al conductor que en esas condiciones ella se iría del programa por motus propio.

VDV