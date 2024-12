El pícaro comentario de Susana Giménez a Wanda sobre Mauro Icardi y la China Suárez

Ayer por la noche, Wanda Nara visitó el living de Susana de Giménez y, entre otras cosas, contó los detalles de su separación con Mauro Icardi, que inició hace tres años cuando se conoció la aventura entre el futbolista y la China Suárez.

La diva aprovechó y le preguntó a la mediática sobre su vínculo con su exmarido, las denuncias judiciales, el encuentro en Gardiner y su noviazgo con L-Gante. Por su parte, la mediática no se guardó nada y habló sin ningún tipo de filtro.

El pícaro comentario de Susana Giménez

Así, las famosas se introdujeron en una charla llena de detalles y verdades, en la que Wanda Nara habló de cómo sufrió el proceso de separación y el momento exacto en el que se enteró de la infidelidad de Mauro con la China.

Además, la conductora de Bake Off confesó haber intentando mantener el vínculo, pero señaló que se la hacía imposible con “el fantasma” que estaba dando vueltas por su matrimonio, haciendo una clara referencia a la actriz de Casi Ángeles.

Más adelante, la entrevistada se refirió a la operación de Mauro Icardi tras la lesión en la rodilla que no le permitió seguir en Turquía y que a la vez fue la razón por la cual el delantero del Galatasaray volvió al país.

En este sentido, Wanda habló de la intervención quirúrgica a la que se someterá el jugador en las próximas horas: “Hoy le pedí a mi mamá (Nora Colosimo) temprano que le mande un mensaje (a Mauro) y que le diga que, como mañana se opera, si él necesita y está solo, que está mi mamá y están mis hijas”.

Wanda Nara en el living de Susana.

Fue entonces que Susana la interrumpió e hizo referencia a Eugenia: “Debe estar con... ¿o no? No sé, por ahí lo acompaña la... no la quiero nombrar. Pero lo debe estar acompañando, si fue cuando tenía que hacer la pericia, más va a ir a un sanatorio. Digo, qué sé yo, no sé”.

De esta forma, la diva hizo referencia a lo que había contado la conductora un par de horas antes, cuando reveló que su expareja fue a declarar, en medio del juicio que atraviesan, después haber pasado la noche con la China.

Sobre la insinuación de Susana, Wanda atinó a morderse los labios y sonreír algo incómoda: “Él iba escondido en el auto ese día de la pericia. Creo que él fue la casa de otra abogada y de ahí se trasladó, pero iba manejando ella (la China)”, lanzó.

Por último, la empresaria defendió la figura de la actriz, más allá de que en reiteradas ocasiones se haya referido a ella como la “culpable” de destruir su matrimonio: “Eso para mí, como mujer, también fue muy fuerte porque esa persona fue la que desencadenó todas unas situaciones muy terribles que nunca salieron a la luz”.

Wanda Nara con Susana Giménez.

A su vez, agregó: “Yo, todos los chats que encontré, todo lo que vi, todo lo que tengo guardado, nunca lo publiqué ni lo voy a hacer porque las dos somos madres. Y porque la intimidad de una mujer hay que guardarla”.

En este contexto, la novia de L-gante estuvo de corazón abierto en el programa de Susana Giménez, y habló de todo lo que querían escuchar desde el mundo del entretenimiento. También, demostró así cómo la polémica no deja de crecer, sumando nuevos capítulos todos los días y trayendo algunos viejos, como el affaire de Icardi y la China, otra vez.

Mientras tanto, Wanda se mantiene más picante que nunca y sin miedo a nada.

VFT