Susana Giménez confirmó que se agranda su familia

Susana Giménez una vez más sorprendió a todos desde Punta del Este. Este jueves la diva confirmó que se agranda su familia uruguaya.

"Resumen de mi día en La Mary", comenzó diciendo en su cuenta oficial de Instagram en donde se la ve mostrando cómo alimenta a sus mascotas. "Primero les doy de comer a los patos y gansos", prosiguió. "Mientras Rita y Mercedes me esperan. No la dejo entrar porque los asusta", explicó la estrella de Telefe respecto a su perra Rita. Mientras que detrás de cámara se la puede escuchar a Mercedes Sarrabayrouse.

En medio de sus publicaciones, Susana anunció que pronto se agrandaría su familia. "¡Se agranda la familia! ¡La pata puso 17 huevos!", exclamó con total asombro y alegría.

Cerca del final, la diva de los teléfonos detalló: "Después alimentamos a los peces y tratamos de que Thelma y Rita no les coman todo porque les encanta la comida de los peces", detalló sobre el muelle de la lujosa casona de Rincón del Indio.

Susana Giménez vuelve a la actuación en una serie que irá por streaming

Alejada de la televisión por el coronavirus, Susana Giménez está de regreso pero no con su clásico programa sino al mundo de la actuación y a través del streaming.

Se trata de Porno y Helado, una serie original de Amazon Prime Video creada, escrita y dirigida por Martin Piroyansky quien también está en el rol de Pablo, el protagonista principal, un hombre inmaduro de 30 años que junto a su mejor amigo, un perdedor llamado Ramón (Nachito Saralegui), y Ceci (Sofía Morandi) una joven estafadora, crean una banda de rock falsa que se apodera por completo de la escena local de la música. El amor que comparten Pablo y Ramón por ver pornografía y comer helado inspira su primer éxito pop y muy pronto la mentira se sale de control.

Dicha ficción, cuenta con un talentoso elenco encabezado por Eliseo Barrionuevo, Martín Pavlovsky, Javier Niklison, Santiago Korovsky, Favio Posca, junto a la participación de la diva Susana Giménez.





“Estamos muy felices de agregar Porno y Helado a nuestra creciente lista de emocionantes títulos que tenemos planeados para Argentina y la región. Esta divertida historia habla de las desventuras que experimentan las amistades en el mundo moderno y todo hecho posible por un sorprendente elenco” dijo Javiera Balmaceda, quien encabeza las series originales locales para Latinoamérica de habla hispana de Amazon Studios.

Vale recordar que el último trabajo como actriz de Susana en televisión fue en 1980 en el ciclo Susana y Alberto. En cine, en tanto, actúo en Esa maldita costilla (1999), Teatro (2009) y Delirium (2014). En tanto en teatro, la diva actuó en Piel de Judas en 2015, obra que tuvo un descomunal éxito.

El anuncio de Susana Giménez sobre su vuelta a la actuación

A las pocas horas de que la noticia sobre la nueva serie de Amazon Prime Video se diera a conocer, Susana Giménez compartió con sus seguidores su emoción por este nuevo proyecto.

"Estoy contentísima porque empiezo la filmación de una serie que se llama Porno y Helado aunque porno no es eh ...es muy divertida y yo hago uno de los capítulos, lo que se llama un cameo que me divierte mucho porque hace un año y medio que no hago nada", comienza la diva en el video que compartió en sus redes sociales.

"No les puedo contar más nada porque sino nos deschavamos", cerró la diva.