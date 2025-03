Después de meses de pelea por la tenencia de Francesca e Isabella Icardi, Wanda Nara aceptó el veredicto del Ministerio Público Tutelar y decidió entregarle sus hijas a Mauro Icardi, tras dos meses sin que padre e hijas se reúnan. Sin embargo, las cosas no fueron tan fáciles como se esperaban, ya que al llegar a recoger a las menores, el futbolista puso un límite inesperado que generó un gran caos.

Francesca e Isabella Icardi pasaron dos meses sin ver a su padre, y hoy podrán hacerlo pero con ciertas condiciones como no ser sacadas del país por el santafesino ni tener contacto con la pareja de Mauro, la China Suárez.

Francesca Icardi con sus mascotas

Inesperado: Mauro Icardi no quiso recibir a sus hijas, tras el fallo judicial, por una insólita razón

Con una gran batalla por delante, uno de los puntos más conflictivos entre Wanda Nara y Mauro Icardi logró resolverse y es el régimen de visitas y comunicación de las menores que tienen en común. Después de meses de lucha, el Ministerio Público Tutelar dictaminó que la mediática debe entregar sus hijas al jugador. Pese a lo ganado por el rosarino, que esperaba ver a sus hijas hace semanas, decidió conflictuar la situación negando que Francesca e Isabella lo visitaran con sus mascotas.

El Ministerio señaló que las visitas de las menores a Mauro Icardi deben ser solo con la presencia del jugador, evitando el contacto con la China Suárez, y no pueden ser sacadas por el país. Este dictamen vino con una medida de incumplimiento para Wanda ya que, si no acataba la orden, sus redes sociales serían cerradas y debía pagar una multa de 80 millones de pesos.

Para que el encuentro con el padre se diera, el juzgado expresó que debían ser entregadas por una persona de confianza de la madre, por lo que se eligió a la abuela materna, Nora Colosimo. “Mauro llegó a buscar a las hijas al colegio y estaban con las mascotas y como es “antimascotas” dijo que a las mascotas no se las iba a llevar”, contó Santiago Riva Roy.

“Desde el colegio y una de sus abogadas le pidió que se llevara a las nenas con sus mascotas, y la abogada hasta se ofreció a llevarse ella las mascotas, pero Mauro se puso caprichoso. Subió a sus hijas al auto y llegó al Chateau Libertador y les dijo a las nenas, textual, “dejense de joder, dejen las mascotas con su mamá y vengan””, agregó el periodista.

Para evitar ser filmado por los medios, el futbolista ingresó al edificio de su exesposa y Wanda entró en una crisis, ya que el jugador tiene prohibido estar en el lugar de residencia de ella.

Pese a que se rumoreó que Icardi no querría aceptar a las mascotas de sus hijas para que no se cruzaran con los animales de su novia, la China Suárez, terminó por saberse que la excusa del mediático fue que no quería llevarse a las perras de sus menores “porque se escapan y Nordelta está lleno de carpinchos que se las van a comer”, según contó Yanina Latorre.

Además, el santafesino señaló que “Wanda tenía que mandar a las niñas con ropa y los útiles del colegio y las mandó sin nada y con tres perros”. Frente a esto, no sólo descendió del vehículo dentro del Chateau sino que subió al domicilio de su ex, algo que tiene prohibido.

Mauro Icardi entregando a sus hijas

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi parecía haber quedado resuelto, por lo menos en cuanto a las visitas de las hijas que tienen en común, pero un “capricho” del jugador terminó por complicar aún más la situación y la posibilidad de volver a tener un vínculo cercano con sus hijas.

MVB