La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener fin. Tras el regreso de la conductora de su viaje por Europa para llevar a sus tres hijos con su padre, Máxi López, el enfrentamiento tiene un nuevo capítulo luego que el jugador habría reclamado ante la Justicia que no tenía contacto con sus dos hijas.

Los acuerdos, tanto por el bienestar de las menores como en las versiones de lo que sucede internamente, no llegan para la expareja. En esta ocasión, Nara decidió mostrar pruebas en Instagram sobre su intención para que las niñas se encuentren con su padre, pero luego se arrepintió.

Wanda Nara mostró chats privados de su madre con Mauro Icardi

En los últimos días, resuena fuertemente la versión que indica que Mauro Icardi reclamaría la custodia de sus dos hijas. Mientras que Wanda Nara se encontraba en Europa, el jugador habría accionado judicialmente para mantener un encuentro con las menores que no habría cumplido.

Este martes por la mañana, Wanda compartió dos capturas de imágenes con las que demostró que Icardi no habría visto a sus hijas, según lo estipulado. Se trata de una serie de mensajes que le envió Nora Colosimo para acordar los encuentros con las dos niñas, pero no recibió respuestas.

El primer mensaje fue enviado el 1 de diciembre, previo a que el jugador sea intervenido quirúrgicamente por su lesión en la rodilla. Allí, la madre de Wanda le pide realizar una coordinación para que puedan acompañarlo en aquel momento. Aun sin tener respuesta, la mujer le auguró buenas intenciones ante la operación y le recordó el cariño que siente por él, aunque le remarcó su error. "Sufro porque hayas dejado de amar a mi hija, el día que contactaste a la China. Esa mujer fue el comienzo del final a una hermosa familia", aseguró Nota. Un tercer mensaje fue el 8 de diciembre, en pedido de un encuentro con las niñas, al que tampoco respondió.

Por último, la mujer insistió en mantener contacto este martes tras la llegada de Wanda Nara a la Argentina. "Afloja un cambio, es la mamá de tus hijos. Seremos familia toda la vida. Esta enferma Wa, creo que ya te estás yendo de mambo vos, no te olvides de la leucemia y que fue provocada por la angustia, dicho por Fundaleu. Quiere que veas a las nenas, no pongas trabas", indicó y llamó la atención con la mención de la enfermedad que padece la conductora.

Además, Nora indicó que el fin de semana las pequeñas decidieron no realizar un encuentro ya que debían ser cuidadas por la niñera que él contrató y que no tendría los mejores tratos con ellas. De esta forma, Wanda Nara dejo en evidencia la intención familiar para que no haya conflictos, pero no obtuvieron respuestas.

Lo cierto es que las imágenes las compartió la propia conductora en sus redes sociales, pero las dejó visible algunos minutos y luego las eliminó. Por el momento, no realizó un descargo al respecto.