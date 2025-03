La batalla legal de Wanda Nara y Mauro Icardi comenzó el pasado martes por la noche, cuando se hizo la primera audiencia por divorcio, en Milán. La misma terminó con un duro revés, donde el futbolista sufrió una derrota inesperada. Esto llevó a que se resolviera cuándo se realizaría la segunda audiencia, se espera que con la presencia de la conductora.

Ángel de Brito contó en sus redes que la nueva audiencia se pasó al 27 de mayo, ya que se suspendió y el juez italiano no ve mal que se discuta la competencia entre la Argentina e Italia. A pesar de esto, el futbolista sufrió una derrota legal, cuando el magistrado aseguró que no puede decidir sobre los menores porque la competencia no le pertenece al país donde se lleva a cabo el divorcio.

La derrota legal de Mauro Icardi, según Ángel de Brito

Todos los detalles de la audiencia de divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara en Milán

El periodista Gustavo Méndez utilizó sus redes sociales para contar todos los detalles de la audiencia de Mauro Icardi y Wanda Nara en Milán. "No hay divorcio presentado en la Argentina, que es lo que quiere Wanda Nara. O sea, sí hubo un escrito el año pasado, pero no hubo una presentación formal".

Respecto a la audiencia que se llevó a cabo, contó que estuvieron presentes la defensa de Wanda, ya que ella no podía viajar porque uno de sus hijos comenzaba terapia psicológica por el juicio de violencia, y que Mauro Icardi estuvo con sus letrados italianos.

Wanda Nara y Mauro Icardi

“Mauro pidió que se decrete el divorcio, o sea, que se quiere divorciar legalmente en Italia y llevó pruebas de adulterio por parte de Wanda”, señaló el periodista de Intrusos. Las mismas se tratarían de tres amoríos extramatrimoniales que habría tenido la modelo antes del Wandagate con la China Suárez. Dos de ellos, serían Keita Baldé y L-Gante, mientras que del tercero se desconoce. De esta manera, aseguró: "Mauro va por todo".

Por su parte, Wanda Nara se encuentra en la Argentina, y su ausencia fue justificada frente a la Justicia italiana. Sin embargo, fue apuntada por varios medios, ya que mostró que sus hijos estaban de viaje y no realizando la terapia psicológica que había prometido que debían empezar. Por su parte, Mauro Icardi viajó a Europa junto a la China Suárez, quien, luego de su gran celebración de cumpleaños, decidió acompañarlo en este momento de batallas legales que pareciera no tienen un final.

A.E