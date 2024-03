Ingrid Grudke le ofreció a su novio que sea padre con una amiga: "Yo ganas no tengo"

Ingrid Grudke no solo se volvió un referente de la moda argentina por su trayectoria y talento, sino también por su capacidad para imponerse nuevos desafíos. Y es que la carismática modelo años atrás sorprendió con su nueva pasión: el fisicoculturismo; disciplina que abrazó a comienzo de la pandemia de covid-19 y además de transformar su cuerpo, mejoró su salud.

“Empecé a hacer gimnasia por videollamada con Analía Galeano, una reconocida culturista, con los elementos de la casa: un palo de escoba, una silla o un sillón. Me decía que mi cuerpo se marcaba rápido y que yo tenía las medidas para ser una fit model. Una categoría en la que no se usa la hipertrofia muscular ni la suplementación química”, le contó a CARAS Grudke, quien al año de iniciar su entrenamiento llegó a debutar en el famoso concurso de culturismo creado por Arnold Schwarzenegger.

Ingrid Grudke posó para CARAS y contó cómo cambió su vida con el fisicoculturismo.

“El cambió fue de adentro hacia afuera. Porque lo primero que mejoró fue mi parte respiratoria. Siempre sufro de tos y más con los cambios de clima pero con esto todo eso se acomodó. Después, el descanso. Con el tiempo empecé a ver cómo se marcaban los músculos. Hoy me siento más tonificada, armada, no me duele la espalda. Me rearmó el esqueleto y hasta me siento más esbelta”, aseguró Ingrid, quien en este último tiempo también decidió instalarse en Posadas, Misiones, para estar cerca de su madre.

La modelo habló de sus proyectos y de su visión sobre el amor y los mandatos sociales.

Ingrid Grudke sobre su relación con Martín Colantonio

En pareja desde hace seis años con Martín Colantonio, el empresario marplatense con el que convive entre Buenos Aires y Posadas, donde la pareja tiene una heladería y franquicia de Lucciano´s, Grudke afirma que nunca deseó casarse.

“Y lo sostengo desde los 15 años (...) Nunca sentí esa necesidad de la pareja, del hombre al lado mío. Muchas sueñan con el hombre protector, proveedor, fuerte. En mi casa no hubo esa imagen de padre fuerte, porque mi papá estaba enfermo, sino de mujeres fuertes. Yo tengo una relación muy fuerte y linda con mi mamá. Ahora tiene 80 años, pero parece que tuviera 20 por la actitud que tiene. Yo aprendí mucho de ella, de lo positiva que es, lo emprendedora y que no tiene miedo a nada”, remarcó la modelo.

Ingrid Grudke confesó cómo vive el amor con su actual pareja

Además de explicar qué fue lo que la enamoró de su novio, la top detalló cómo fue la sorprendente propuesta que le hizo a su pareja en caso de querer ser padre. "Encontré a un hombre que tiene empatía con mi forma de pensar, lo que me hace amarlo más. El nuestro es un amor libre, sin ser posesivos. Lo que no significa una relación abierta”, dijo Grudke.

Este año Grudke volverá a competir como fit model en el Arnold Sports Festival.

Y reveló: “Él me había contado que una pareja de amigas le preguntó si quería ser donante, porque él no tenía hijos y era soltero. Y Martín dijo que sí. Pasó el tiempo y después ya juntos, entre chiste y chiste, me preguntó ¨¿Cuándo vamos a tener al polaquito?¨. Y le dije ¨Ya sabés que ganas no tengo, pero si querés pedile a tus amigas¨ Nos empezamos a reír y fue genial. Porque los dos pensamos que también hay que elegirse para ser padre. ¿Por qué voy a impedírselo?”, concluyó Ingrid Grudke.

