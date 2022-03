E l cuerpo se parece mucho a un territorio, con sus límites, sus pujas, sus batallas, sus conquistas. Un mapa que nos muestra un recorrido, de dónde vinimos y hacia dónde vamos; que expresa un deseo y una búsqueda y es el fiel reflejo de quiénes somos: personas en constante transformación. Así lo vive Ingrid Grudke, para quien el cuerpo fue y es fundamental en su vida, desde sus inicios como modelo hasta la actualidad en su carrera como actriz y deportista Fit Model donde asegura que, por sobre todas las cosas, un cuerpo saludable es un cuerpo fuerte. Dueña de una belleza intacta para Ingrid, la cuarentena marcó un antes y un después en su vida.

En plena pandemia se mudó a la chacra familiar de Oberá, en Misiones con su novio marplatense Martín Colantonio y descubrió los secretos del mundo Fit Model. Cambió su alimentación, comenzó a entrenar y compitió en Letonia y Sevilla representando a nuestro país en el campeonato de fisicoculturismo de Arnold Schwarzenegger. Su momento actual es pleno y su figura lo refleja: mide 1.78 y pesa 63 kilos.

Ingrid Grudke, fit model: "Levanto 80 kilos con mis piernas"

Actualmente alterna sus días entre Mar del Plata, Posadas y Buenos Aires donde participó como jurado del programa “Los Ocho Escalones” de Eltrece. Son tres ciudades diferentes que le nutren el alma y donde se siente cómoda y feliz. “Si quiero selva voy a mi chacra ’Los Helechos’, en Oberá. Aprendo, me lleno de naturaleza y estoy con mi familia. Si quiero ir al mar, estoy en Mar del Plata. Amo mucho esa ciudad. Mi explosión popular empezó allá, primero con los desfiles y luego, cuando hice teatro sentí que de un día para otro me conoció el país. Es un lugar que me trae hermosos recuerdos. En Buenos Aires tengo amigos que hice durante los 26 años que estoy en el medio. Lindos afectos. Todo eso me encanta y me divierte”, confiesa la modelo.

Desde hace cuatro años Ingrid comparte sus días con su pareja y asegura que junto a Martín, su vida es perfecta. Confiesa que a los dos les gusta la vida sana y siempre están dispuestos a dialogar si el otro está incómodo, pero jamás discuten o se van a dormir enojados. “Martín es emprendedor, pujante, siempre está alentando a que la gente progrese. Ahora está dedicado a la sucursal de la heladería ‘Luccianos’, en Posadas y los dos nos apoyamos mutuamente en nuestros proyectos. Todas las mañanas se levanta con una sonrisa con esos dientes hermosos que tiene”, cuenta enamorada.

Ingrid Grudke, fit model: "Levanto 80 kilos con mis piernas"

Si bien siempre tuvo una alimentación saludable, Ingrid sintió que tenía que esforzarse más y hoy se siente mejor que a los 20. Cambió su forma de comer de la mano de la nutricionista Betania Melo y con su amiga, la famosa culturista Analía Galeano aprendió a conocer y amar el mundo del ejercicio y de la vida sana. Pasó del ámbito de la moda a viajar como deportista participando de concursos de Fit Model. Y fue una experiencia maravillosa. Hoy está feliz con su nueva forma de vida. Ahora entreno 4 veces por semana una hora: “Hago ejercicios lentos y bien hechos, la cuestión no es llegar a números irrisorios y terminar lastimada. Hay que cuidar que el cuerpo esté descansado. Martin me apoyó en todo mi entrenamiento y cuando viajé a Letonia y Sevilla para participar del campeonato. me ayudó a conseguir la mono kini, de Rusia. Gustavo Azerman, entrenador y marido de Analía Galea no, me ayudó mucho con la logística y los preparativos, recuerdo que decía que nunca había visto una deportista que debute en un mundial. Y fui finalista y me hice amiga de chicas españolas, rusas, ucranianas y búlgaras.

"En la categoría fit model la idea es marcar los músculos y mostrarlos de manera natural. No es cierto que las chicas se suplementan. Muchos me decían: te vas a arruinar el cuerpo, y nada que ver. Mucha gente pien sa que no como nada, pero el músculo necesita alimento, tener fuerza. Betania y Analía me mostraron como darle al organismo buena alimentación. Como carnes, legumbres, verduras, frutas y cereales y todo lo que necesito para tener energía y nutrientes. Son buenas para el alma, la mente, la salud. Durante el viaje Analía me preparaba panqueques proteicos y los llevaba en un tupper, no podia comer comida chatarra. Al hotel se llevó un anafe y una sartén y me hacía huevos revueltos cuando yo tenía hambre aunque fuera a la madrugada. Hubo algunos que me dijeron que estaba demacrada, y nada que ver. Me siento vital, levanto más de 80 kilos de pesas con mis piernas. Y antes no podía pararme ni sentarme sosteniendo un palo de escoba para arriba. Obviamente si quiero comer algo dulce como una fruta, lo hago. Nunca fui de comer chocolates. Desde chica, mis golosinas eran las frutas de estación porque vivía en una chacra y todo era orgánico: las verduras, los huevos de las gallinas sueltas, la leche de nuestras vacas. En el mercado comprá bamos muy pocas cosas para cocinar,” cuenta emocionada.

Ingrid Grudke, fit model: "Levanto 80 kilos con mis piernas"

La modelo y actriz tiene proyectos importantes tanto en el mundo de la moda como en el del cine. La película que filmó el año pasado “Alma Pura”, fue elegida en el festival de cine independiente en Nueva York. Quedó dentro de miles de películas participantes. Y actua mente filma “El Portal” dirigida por Mariano Argento con actores de primer nivel. La comedia musical es lo que más le atrae y le encantaría conducir un programa donde además pueda cantar y bailar.

Este año Ingrid Grudke seguirá siendo imagen de la campaña de productos ‘Silkey’, es embajadora de la yerba mate ‘Piporé’ y también de ‘Villa Angela’ el edificio del que fue imagen en Posadas y donde está viviendo actualmente. Otra de las cosas que quisiera concretar es crear un espacio de moda para nuevos talentos y mostrar lo que ellos producen.

Ingrid Grudke, fit model: "Levanto 80 kilos con mis piernas"

“Me gustaría mostrarle, en un programa de vida saludable a las mujeres, como se puede endurecer músculos. Después de los 40 perdemos masa muscular y debería ser casi obligatoria la enseñanza de como sostener el cuerpo por nosotras mismas y no depender de una silla de ruedas en el futuro. De como sentir la vitalidad, hay personas de 70 que se mueven como una de 20 y cuidando el cuerpo que es nuestro vehículo, se logra. Hay miles de maneras de disfrutar de forma saludable. En estos días estoy por concretar un proyecto y aún no sé si será en televisión o en un canal de You Tube. Además, me encanta conducir eventos de moda, empresariales. Amo la conducción”, cuenta.

Ingrid Grudke, fit model: "Levanto 80 kilos con mis piernas"

Con respecto a las posibilidades de tener un hijo, Ingrid cuenta que nunca sintió el deseo de ser madre. “Nunca sentí deseo de gestar y eso no quiere decir que no los quiera, conecto mucho con niños y adolescentes. Soy de las que piensan que el futuro se construye. No creo eso de la esperanza o dejar que la vida haga por uno o el destino dirá. La esperanza viene de esperar. Y yo creo que hay que construir y el universo devuelve de una forma u otra. Al futuro hay que construirlo y prepararse y cuando llega el momento, estar preparado”, agrega y confiesa que estar cerca de los suyos en Misiones es lo que nutre su alma.

Ingrid Grudke, fit model: "Levanto 80 kilos con mis piernas"

“Me encanta estar con mamá y mis hermanos. Ella es una mujer muy especial y positiva. Tiene 78 años, se llama Inés Renata y le decimos ‘Oma’ y seguimos hablando en alemán entre nosotras. Mi papá falleció en 2020 con Alzheimer. Ella lo cuidó durante más de 40 años sin quejarse. Siempre con su luz. Martín, mi novio la ama y ella a él. Y a todos nos gusta celebrar bajo el cielo de Oberá, el más bello y lleno de estrellas”, concluye.

Fotos: F. de Bartolo

Agradecimientos: Hotel Sofitel La Reserva [email protected] . Makeup @tute.makeup. Pelo @[email protected] @byjackie.Gustavo [email protected] Calzado. Luciano Marra @lucianomarrao