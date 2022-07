Isabel Macedo mostró cómo son sus noches desde que nació Julia Urtubey

El 4 de junio nació Julia Urtubey Macedo, la segunda hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey. En sus redes, la actriz comparte cómo es su día a día combinando la maternidad, con el trabajo y la vida social. De esa forma interactúa con los seguidores que aman saber detalles de su rutina.

A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, Isabel Macedo publicó un pequeño video donde demostró que no todo es color de rosas en la maternidad, ya que al parecer, Julia Urtubey necesita que su mamá la tenga a upa en medio de la noche para poder volver a conciliar el sueño.

Isabel Macedo con su hija Julia.

La actriz expresó: "Nuestas noches...", junto al video donde se la ve cargando a su hija menor en brazos y moviéndola para intentar dormirla. En las imágenes, la artista lleva puestos unos auriculares donde probablemente ponga música para estar relajada mientras su bebé concilia el sueño.

Isabel Macedo es muy sincera con los seguidores y así como les muestra lo hermoso de la vida para ella, como ser mamá y tener una familia y disfrutar del amor de los más cercanos, también comparte los momentos no tan buenos, como el dolor post parto, el reposo que debió hacer durante el embarazo, los días que no tiene un minuto de tranquilidad, etc.

Isabel Macedo reveló qué hace cuando extraña a su padre

La artista publicó en sus redes qué es lo que hace cuando siente que extraña mucho a su papá. Antonio Macedo falleció en el 2014, cuando la actriz estaba grabando la exitosa ficción "Guapas". Con un video donde abrió su corazón, la actriz preguntó: "¿Saben lo que hago cuando extraño mucho, mucho a mi papá?".

"Me pongo su camisa y lo tengo más cerquita", reveló la actriz. Isabel Macedo contó eso mientras besaba a su hija Julia que dormía a upa de ella. La artista se mostró con los ojos hinchados, pero sin filtros, fiel a su estilo de mostrarse tal cual es.