Javier Milei es el candidato a presidente en las elecciones generales que tuvo una corta trayectoria política acompañada de muchos memes por su llamativa forma de peinarse el pelo. El cabello forma parte de su personalidad y hasta se crearon muchas teorías alrededor de éste como parte de su estrategia.

Javier Milei revela la verdad sobre su peluca

La foto de Milei posando frente a la cámara con una ceja levantada, su mano formando el gesto con el pulgar para arriba y el caos sobre su cabeza por su larga y despeinada cabellera fue la imagen que revolucionó las redes sociales y hasta se utilizó como burla por la "desprolijidad" de un político.

Este peinado que simulaba no estar peinado se relacionó con un político muy importante estadounidense, con quien el candidato comparte algunas ideas, y surgió la teoría de que se trataba de una peluca para dar de qué hablar y poder meter su opinión en ámbitos donde antes no lo hubiera dejado.

Pero la teoría de que el novio de Fátima Flórez tiene peluca nació en Almorzando con Mirtha, donde la abuela de Juana Viale le consultó dos veces si su pelo era desprolijo por naturaleza o si se trataba de una peluca para despistar a la gente. "Es mío, es natural... La verdad es que no me peino", explicó el líder de la Libertad Avanza.

El cabello de Javier Milei

"Salgo de la ducha, me seco y cuando salgo con el auto bajo los vidrios. A mi me peina Eolo, el dios del viento", explicó Javier en aquella mesaza que hizo estallar a todos los presentes con carcajadas. Sin embargo, no contentos con aquella respuesta, los usuarios utilizaron la inteligencia artificial para visualizar cómo se vería de la manera contraria.

Según el portal de noticias TN, una de las búsquedas más reiteradas en internet es "Javier Milei sin peluca", por lo que la teoría logró arraigarse fuerte entre quienes lo siguen y, una vez que se busca dicha referencia, aparece una imagen del candidato completamente calvo.

Javier Milei sin pelo según la IA - Foto hecha por TN

Javier Milei logró que dicho corte de pelo esté asociado a su imagen y personalidad, de esta manera funcionaría como estrategia para diferenciarse completamente, desde el lado de la presencia formal, de los demás candidatos que lo enfrentarán en las elecciones generales.