María Eugenia Flórez o más conocido por su nombre artístico Fátima Flórez, logró forjar una gran carrera artística y ganando mucho reconocimiento, por ponerse en la piel de muchos políticos, al imitarlos con humor, sin embargo, los últimos días la actriz se encuentra en el ojo público por su romance con el candidato a presidente, Javier Milei.

Mientras vive un gran amor junto al economista, al mismo tiempo se está divorciando de Norberto Marcos, quien fue su socio y representante, y se separaron hace un par de meses, en medio de rumores de infidelidad y terceras en discordia.

En medio de dicha separación, un matrimonio de por medio, bienes personales y otros datos desconocidos, que revelaron en Entrometidos en la tarde y que es de gran importancia para Fátima.

Fátima Flórez

Lucas Bertero, uno de los panelistas del programa, empezó indagando sobre ¿Quién eligió el nombre artístico de la imitadora? Y continuó: “Así como Nico Repetto le puso Marley a Alejandro Wiebe. Norberto Marcos fue quien bautizó a ella como Fátima. Ella se hizo a sí misma, se construyó y logró tener su sello”, ejemplifico.

Luego, el periodista siguió con su relato: “En el registro de marcas y patentes no está el nombre de Fátima aludiendo a actriz, comediante, etcétera, como marca. Flores con Z, asociado a la carrera de ella, ¿Está registrado? ¿A nombre de quién?”, planteó el periodista.

Acto seguido, Carlos Monti intervino y le respondió sus dudas: “Hasta lo que yo sé, Fátima Flórez como marca Norberto no lo registró, lo cual no quiere decir que alguien no lo haya registrado”, expresó en referencia al nombre artístico de Fátima y que Norberto podría quedarse con los derechos.

Fátima Flórez y Norberto Marcos

En el medio del debate, se encontraba un abogado en el piso y explicó que si ambos hicieron las cosas como dicta la ley, registraron sus bienes y derechos en sociedad, además develaron que existe un departamento sobre la Avenida Coronel Díaz al 2600 que está a nombre de Florez.

Finalmente, Lucas Bertero contó que le mandó un mensaje a Fátima Flórez para esclarecer todo y manifestó: “Recién me mensajeé con ella y está mirando, anda corriendo a patentes y marcas. El todavía no lo registró, pero al igual puede salir corriendo”, contó.

Cómo se enteró Norberto Marcos del romance de Fátima Flórez y Javier Mieli

Fue Socios del Espectáculo que aseguraron que Norberto Marcos se enteró de romance entre Javier Milei y Fátima Flórez a través de los medios. "Él se entera de todo esto por los medios. Fátima no lo llamó, se enteró por los medios. Es un baldazo de agua fría. Lo que me dice gente cercana es que si Fátima se lo decía, sabe que Norberto lo iba a mandar a pasear, entonces no se lo dijo", explicó Paula Varela.

D.M