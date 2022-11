Jazmín Beccar Varela será mamá junto a su novia

Jazmín Beccar Varela está atravesando su momento más feliz al confirmar que espera un hijo junto a su novia, Sofía Accatoli.

"Nunca te quedes con las ganas de nada", escribió en su cuenta de Instagram junto a un video en donde mostró la prueba de embarazo positivo y la felicidad al conocer la noticia.



“Estamos felices, fue algo que buscamos y que gracias a Dios se nos dio. No podemos pedir más”, contó después Jazmín en diálogo con Teleshow.

La actriz de 36 años, recordada por su paso por Rebelde Way, ya es mamá de Tito, su hijo de cuatro años fruto de su anterior relación con Franco Stivala. “Sofi ya está de tres y medio. Había mucha gente cercana que sabía que estábamos haciendo el tratamiento, por ende era difícil de ocultarlo. Mucha gente no nos preguntaba por miedo de que no hayamos quedado, pero también hay que sacar eso. El acompañamiento siempre lo voy a preferir mucho más que el hacerlo solas, también para el caso de que lo perdiéramos”, le dijo al mencionado medio.

Cómo surgió el amor entre Jazmín Beccar Varela y su novia

Entre tanta felicidad, Jazmín recordó cómo comenzó su romance con Sofía. “Nos conocimos por Instagram. Mensaje va, mensaje viene, nos quedamos chateando una vez y ahí nos dimos cuenta que era un gran lugar", contó.



"Nos encontramos y desde ahí, nunca más nos volvimos a separar, porque nos agarró la pandemia, así que decidimos pasarla juntas. Y acá estamos”, relató la actriz.