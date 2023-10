Jesica Cirio se encuentra envuelta en un momento complicado, en relación a su expareja, Martín Insaurralde, ya que el fin de semana pasado fue expuesto por Sofía Clerici en sus redes sociales, al publicar imágenes y vídeos íntimos, disfrutando de lujos en un yate carísimo en Marbella, España.

El polémico material derivó a un escándalo y a que el político renuncié a su puesto como Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, a su candidatura como Concejal en Lomas de Zamora y a la posibilidad de enfrentar una denuncia por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Su exesposa y madre de su hija no emitió opinión el en La Peña de Morfi, en donde es la conductora y eligió el silencio. Sin embargo, en los últimos días comenzó un rumor que Telefe estaría buscando reemplazar a la modelo en el programa.

Martín Insaurralde y Jesica Cirio

Qué dijo el padre de Jesica Cirio sobre el escándalo de Martín Insaurralde

Sobre este contexto, recientemente salió opinar el padre Jesica, Horacio Cirio e hizo declaraciones fuertes sobre su hija, con quien desde hace años cortó vínculo, por cuestiones económicas que continúa negando. Fue en Bien de Mañana en donde buscaron su palabra: "Nuestra relación sigue siempre igual, no sé nada de ella, me entero de todo por televisión y la veo sólo por televisión’’, empezó diciendo.

Y continuó Cirio: ‘’En este momento, me gustaría que se olviden un poquito de todos los rencores y me dejaran estar cerca, yo quisiera estar para apoyarla y hacer lo que hace un padre. Yo de lejos veía que él no era la pareja ideal para Jesica’’, expresó.

Jesica y Horacio Cirio

Luego, Horacio se refirió a lo diferentes que eran Jesica e Insaurralde: ‘’Eran personas muy distintas, con trabajos muy distintos... no me sorprende lo que pasó, pero tampoco estoy feliz de no haberme equivocado. Son muchos choques los que ella está teniendo con la separación, las infidelidades, con este problemita", manifestó, claramente, preocupado.

Finalmente, Horacio Cirio se refirió a la causa que le podrían iniciar a Jesica Cirio y a Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito: "Ella trabaja desde hace muchísimos años y siempre tuvo un buen pasar. Después, si tiene fortuna o no, no lo sé, no tengo contacto y no puedo opinar de algo que no sé, me angustia mucho no poder estar al lado de ella. Si ella elige que sea así, será. Yo tengo otros hijos, a mi mujer y sigo adelante", concluyó.

D.M