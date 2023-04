Jimena Barón apuntó filosísima contra Gianinna Maradona: "Faltar el respeto es estar con el marido de tu amiga"

Jimena Barón lanzó "Mala Sangre" su tercer trabajo discográfico que aunque se hizo esperar, valió la pena, ya que la artista contó detalles de su vida a través de canciones que dejaron al descubiero su voz al ritmo de diferentes melodías. Una de las canciones del nuevo material, está íntegramente de dicada a Gianinna Maradona.

Tras el lanzamiento de "La Araña" y de que saliera a la luz que estaba escrita para Gianinna Maradona que le insistió a Jimena Barón para que deje a Daniel Osvaldo y después tuvo una relación con él, fue mucha la polémica que se generó y recién ahora salió a la luz la reacción de la empresaria.

Jimena Barón en el videoclip de "La Araña".

En una entrevista, le preguntaron a la cantante si alguien se hizo cargo de alguna letra de su nuevo cd. "seeeee, qué me importa, me alegra, me encanta" respondió la mamá de Momo Osvaldo. "¿Pero te llamaron?", insistió el periodista. "No, me enteré", contestó la cantautora.

"Una falta de respeto, lo único que falta, ¿falta de respeto? ¿Yo en serio soy la que faltó el respeto? Mirá vos. Yo pensé que faltar el respeto era estar con el marido de su amiga, pero bueno... En mi barrio, por lo menos, esos son los códigos", agregó con ironía Jimena Barón orgullosa de las repercusiones que generó su canción en Gianinna Maradona.

Jimena Barón tuvo una macabra experiencia paranormal

Jimena Barón dejó helados a sus seguidores con la anécdota paranormal vivió este fin de semana en la casa de una amiga. La cantante pidió protección y manifestó que tuvo pesadillas luego de ver las fotos que prueban lo que vio.

"Gente es la casa de mi amiga a donde vengo hace 9 años y jamás pasó nada. Tampoco nunca me había pasado esto. No sé qué más decir ni pensar, pero sí veo dos manos agarrandome antes de pararme asustada", comentó Jimena Barón.

La publicación de Jimena Barón.

"Trato de pensar en cosas lindas porque no creo encontrar mucha explicación, creer o reventar. Fue realmente raro. Espero dormir bien y lamento si les dio miedo. ¡Los quiero!", subrayó la cantante en un nuevo posteo.