Jimena Barón compartió un divertido video de Momo bailando

Jimena Barón volvió con todo a las redes sociales y su hijo Momo volvió a ser el protagonista.

El pequeño de 8 años demostró que tiene una gran personalidad donde la timidez no es la principal característica. Acostumbrado a las cámaras, el niño se mostró bailando trap y fue su mamá quien difundió sus habilidades para la danza.

"Se picó", expresó en su Insta Stories donde dejó en evidencia el histrionismo de su único hijo.

Después de nueve meses alejada de las redes sociales, Jimena Barón regresó a los medios y este viernes por la mañana dio una entrevista exclusiva con Ángel de Brito en LAM, donde contó los motivos de su alejamiento.

"Tuve ataques de pánico. Gasté mucha plata en terapia. Me van a ver con canjes de acá a dos años", dijo en el móvil.

Luego, se refirió al poder de "influencia" que tiene desde sus diversas plataformas. "Yo no puedo influenciar si me mando tantas cag..Los artistas tenemos ego y nos quedamos con un comentario malo y no con los diez buenos", tiró.