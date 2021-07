Jimena Barón confesó que aún sigue padeciendo ataques de pánico 

Mediante redes sociales, Jimena Barón muestra cada día el impactante look con que se luce como jurado en La Academia, además de compartir los divertidos y tiernos momentos junto a su hijo Momo, entre otras cosas. En más de una oportunidad, La Cobra abrió el segmento de preguntas para responderle a sus seguidores las dudas y compartir un poco más acerca de su día a día.

Durante la cuarentena estricta, Jimena Barón compartió su fallida reconciliación con el padre de su hijo, y fue contando mes a mes como lo atravesó, hasta que decidió cerrar sus redes sociales porque necesitaba sanar. Cabe recordar, que la artista meses atrás compartió imágenes con los ojos llorosos y un mensaje vulnerable diciendo: “Soy yo con unos ataques de pánico y angustia insoportables”. Alejada de los medios, La Cobra se guardó mucho tiempo para estar lejos de todo y preparar su exitosa vuelta.

“Aún no volví. Volver será mi nuevo tour y ahí entenderán qué estuve haciendo todo ese tiempo que me fui” publicó Barón junto a un dibujo de un corazón, meses atrás de aparecer en los medios. La madre de Momo, logró ponerse en el centro de la escena musical, rompiéndola como jurado del ciclo que conduce Marcelo Tinelli, y brillando con el lanzamiento de sus últimos temas musicales.

En esta oportunidad, la cantante compartió historias de Instagram con las respuestas a las preguntas de sus seguidores. Sin esquivar la consulta de una usuaria que le preguntó “¿Cómo superaste los ataques de pánico? A mí jamás me pasó", Jimena Barón habló de su experiencia que no logró superar.

“La mierda de los ataques de pánico es que incluso cuando ya no los tenés, te queda el miedo de tenerlos. No creo que se superen, se atraviesan. Terapia en mi caso” se sinceró Jimena Barón.

La cantante reconoció en varias situaciones que le duelen las críticas y comentarios negativos en redes sociales, sobre todo los que tienen relación con su cuerpo. Otro seguidor le consultó por su autoestima y Barón respondió: “Con terapia entiendo que tengo una falsa autoestima alta. Me creo mil físicamente, claro está, pero como persona, cuando me relaciono tengo mucho quilombo de cosas del pasado que me hacen insegura. Toda rota estoy, por eso me es más fácil lo superficial. Lo estoy laburando”.

Contenta y feliz por su nuevo rol como jurado de "La Academia" y mientras ve como crece día a día su carrera musical, Jimena Barón jugó un pregunta respuesta con sus seguidores de Instagram y se sorprendió ante una pregunta de una follower quien le preguntó si se había operado los abdominales.

Aunque las preguntas fueron diversas, la consulta de un seguidor la descolocó: "¿Te operaste los abdominales?", fue la duda de uno de sus fans. Hay que recordar que el año pasado Mimi, la novia de Luciano Tirri, había asegurado que la actriz se había operado en Miami.

La cobra optó por no ignorar la pregunta y respondió con una foto luciendo su abdomen."¡¿Qué?! Entreno de lunes a sábados", escribió y además, dijo que las ganas de entrenar le sobran.

