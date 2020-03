Jimena Barón revolucionó las redes al mostrar cómo sobrelleva la cuarentena

Para grabar su nueva canción, Jimena Barón viajó a Miami, Estados Unidos. En ese momento, el coronavirus ya empezaba a preocupar. En medio del caos mundial, la cantante decidió realizar una cuarentena preventiva junto a su hijo momo.

"Llegué de Estados Unidos el sábado y, cuando llegué, no estaba en la lista de países en riesgo. Las cosas van cambiando; ayer Estados Unidos entró", contó en su cuenta de Instagram .

"Yo estoy bien. El médico dijo que los síntomas deberían ya haber aparecido de estar contagiada de coronavirus. Dios quiera que no, creo que no. De todos modos, lo más responsable como ciudadana es hacer la cuarentena de quince días y, por ende, hasta el 21 me corresponde estar en casa para dejar fuera cualquier tipo de riesgo de contagio", indicó.

"Hasta el 21 voy a estar haciendo la cuarentena simplemente preventiva. Repito, estoy súper, no tengo ningún síntoma; estamos todos bien. Es responsabilidad nuestra también que esto no se extienda y se expanda, así que lo que podamos hacer para colaborar... De mi parte, es quedarme acá y esperar quince días. Les mandó un beso muy grande", concluyó.

