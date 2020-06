Jimena Barón enfrentó a sus seguidores por su convivencia con Daniel Osvaldo

Jimena Barón y Daniel Osvaldo siguen en el centro de la escena después de confirmar que pasan la cuarentena juntos. La ¿ex? pareja comparten a diario detalles de su convivencia y avivan las dudas sobre una posible reconciliación.

Sin embargo, aunque no confirmaron las versiones, los seguidores de "La cobra" estallaron al enterarse de esta decisión. En una de las imágenes que subió la cantante en sus redes, sus fans volvieron al ataque y le consultaron por qué volvió con su ex.

"¿Dónde quedó la cobra que se cobra todo?" le preguntó uno de sus followers. "¿Debe reposar la cobra no? ¿O hay que vivir siempre a la defensiva? Cuando hay armonía se descansa", tiró. Luego, otra usuaria fue por más: "¿Seguís ahí? Agarra la chabombas, la dignidad y andate a tu casa", fue la frase de la seguidora y Jimena siguió: "Amo que las chabombas compartan el mismo nivel de importancia que la dignidad", disparó.

Días atrás, Barón hizo un descargo público por las constantes críticas por esta decisión que involucra a Osvaldo. "Hasta que Instagram me exija tenerla atada seguiré compartiendo mi vida con todo lo que eso significa", dijo en sus Stories.

"Seguirán opinando y hablando, y también está bien. La única diferencia entre todo eso y yo es que la única que vive mi vida soy yo misma. La única realidad es que un día me voy a cagar muriendo y la única decisión tomada es vivir como se me cante el ojete, intentando no joder a nadie", cerró.