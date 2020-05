Jimena Barón, enojada: "Quiero vivir como se me canta"

Jimena Barón sorprendió al mostrar que se instaló en la casa de Daniel Osvaldo, su ex pareja. "Fui a buscar a Momo, me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el hermano el perro y el papá "y con vos también, quedate". Padre adhiere, "quedate". ¿Se terminará el mundo? Me quedo. Hay pasto, recuerdo como se siente tener el sol en la cara, el perro y a mi hijo, el fin de la paz y el silencio, el quilombo que más extrañaba. Recuerdos cien mil por segundo, un millón, cien mil millones", sentenció en su cuenta de Instram hace algunos días.

Al ver eso los medios se hicieron eco de esta acción,Ángel de Brito fue de los más críticos: “Me sorprendió, sabía que tenían buena relación pero lo que pensaba es ¿para qué mostrarlo tanto?, ¿qué necesidad de estar mostrándolo? Porque después termina en tratamiento psiquiátrico cuando la critican en los programas. Yo ni lo hice el tema (en LAM)”.

“Para los que no saben, Jimena llevó al hijo a la casa del padre. Ese padre ¿te acordás que fue denunciado por violencia y por no mantener a sus hijos? Detalles… Mejoró la relación y el pibe le dijo que quería que se quede. Incomprobable”, agregó picante el periodista en diálogo con Pía Shaw.

Cansada de las críticas, Jimena hizo un fuerte descargo en sus historias de Instagram en el que aseguró que seguirá compartiendo su vida "con todo lo que eso significa".

"Seguirán opinando y hablando y también está bien. La única diferencia entre todo eso y yo, es que la única que vive mi vida soy yo misma, la única realidad es que un día me voy a cagar murieron y la única decisión tomada es vivir como se me cante el ojete intentando no joder a nadie", cerró la arista.