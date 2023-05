Habló Jimena Barón en LAM tras el escándalo que se armó en la madrugada del viernes a su salida del canal América. Eran más de las 00 h y noteros, periodistas y camarógrafos esperaban por la aplicación de las declaraciones de La Cobra sobre Gianina Maradona y Daniel Osvaldo.

En medio de su preocupación por llegar pronto a casa para atender a Momo, su hijo, quien al otro día debía ir al colegio temprano, Jimena Barón no quiso hacer esperar más a su hijo y no dio declaraciones a la prensa que estaba de guardia.

“También es justo un poco de aflojar con la arrogancia y admitir que la pifiaron anoche”, dijo Barón en su entrevista con LAM. “Yo la he pifiado con ustedes en algún momento de mi vida y ustedes ayer la pifiaron y ya fue”, añadió La Cobra.

Jimena Barón.

"Ayer puntualmente, era muy tarde, uno de los comentarios del cronista fue "y entonces no vengas a este programa que es a las 10:30 h. Viste como un toreo, un toreo. Que a mí ya me recostó estar a las 10:30h ahí. Pero, ¿por qué me toreás así? Como diciendo, ya estás acá, jodete. Si viniste a esta hora... Y la verdad que eran las 12 y cuarto, no sé qué tema hubo con producción con el auto. No importa, puntualmente yo pensé que estaba bien decir chicos hoy la verdad que no puedo porque Momo, hasta que yo no vuelvo a casa no se duerme. Entonces a las 7 soy yo la que hace el desayuno”, explicó La Cobra.

"Entonces yo tenía que volver, a que Momo, que estaba despierto. Duerma un poco más de siete horas que no pasó. Y nada, pedí como esa licencia. Parece que fue catastrófico", sumó a sus declaraciones.

Jimena Barón no aguanta más el maltrato de la prensa

La cantan aseguró que se sintió amenazada y maltrada por los periodista y cronista que la abordaron en grupo: "Yo registro la boludeada, la registro, ¿entendés? Y también hay algo que cuando es uno no se animan y cuando se juntan cinco o seis, que me ha pasado, me ha pasado en Martín Fierro... Cuando se juntan, provocan, ¿Viste? Bardean como una cosa de maltrato", agregó Barón a su charla con el móvil de LAM.

Jimena Barón.

"¿Por qué no lo van a buscar a mi ex (Daniel Osvaldo? ¿O sea, entendés lo que yo digo? Siempre me buscan a mí. Que está bien, yo freno, contesto. Pero ¿por qué no lo van a buscar? Porque les da cagazo. Saben dónde vive él", comentó la cantante

"Pero siempre vienen a mi casa. Obvio que yo estoy indefensa, porque soy mina y porque tengo buena onda, y porque a él ya lo conocen. Entonces, ¿qué es más fácil? Ahí hay una especie de abuso, porque yo soy mujer, no les emano ese miedo de físico, que sí he visto notas con él" puntulaizó Jimena Barón.

